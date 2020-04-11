Пять звезд, встретивших настоящих богачей и принцев

Ирина Шейк

Нельзя не упомянуть в этом списке Ирину Щейк. Девочка из простой семьи шахтера и преподавателя музыки. После смерти отца семью содержала мать.

Поворотным стал конкурс "Супермодель" в 2004. За победу в котором получила свой первый гонорар. После победы Ирина приняла решение уехать в Москву. Именно в столице России ее заметили.

Среди ее романов - отношения с Криштиану Роналду и голливудским актером Брэдли Купером, которому она родила дочь Лею.

Виктория Боня

Бывшая участница проекта "Дом-2" получила благодаря шоу невероятную популярность. В 2010 году она познакомилась с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом.

Казалось, что девушка попала в сказку. "Прекрасный принц" увез ее в Монако, там у пары родилась дочь Анджелина. Правда, брак они так и не заключили. В 2017 году этот союз распался. Стоит сказать, что Боня утверждает, что у нее с Алексом остались хорошие отношения.

Следующим мужчиной в жизни Виктории Бони стал французский миллиардер Пьер Андюран. Но пара просуществовала всего недолго и разошлась в 2019 году.

Наталья Водянова

Жизнь будущей модели похожа на красивую сказку. Она росла в бедной семье, торговала фруктами на рынке, заботилась о больной сестре. Но потом произошло настоящее волшебство. В начале 2000-х Наталья попала в модельный бизнес. Девушка стала сенсацией в мире моды. Ее полюбили модные глянцевые журналы и именитые кутюрье.

Попав в высший свет она встретила самого настоящего принца — аристократа Джастина Портмана. В счастливом браке с Джастином Наталья прошила 10 лет. У них родилось трое детей. В 2011 году супруги расстались.

СМИ пишут, что в скором времени у Водяновой состоится свадьба с сыном мультимиллиардера Антуаном Арно.

Оксана Воеводина

История этой девушки фантастична и невероятна. Впрочем, в ней есть и горечь.

В 2018 году "Мисс Москва-2015" вышла замуж за экс-короля Малайзии Мухаммада V. Ради Оксаны Мухаммад V приехал в Москву, где и прошла пышная свадьба. Мужчина даже отказался от престола.

Но спустя месяц экс-король бросил красавицу, обвинив ее в неверности. Оксана тогда уже была беременна. Мухаммад V так и не увидел сына. Впрочем он и не желает этого, считая, что ребенок не его.

Сама Воеводина искренне не понимает, что же произошло с ее любимым мужчиной. Женщина призналась СМИ, что, выйдя замуж, стала жертвой дворцовых интриг.

Яна Рудковская

Яна Рудковская строила свою империю сама и стала настоящей бизнес-леди. Со временем она вышла замуж за влиятельного бизнесмена — миллиардера Виктора Батурина. Пара прожила вместе 7 лет, но развелась с большим скандалом. Мужчина грозился отнять у Яны детей и лишить всего.

Спустя годы судов и слез Рудковская наконец-то счастлива в браке с фигуристом Евгением Плющенко, которому родила сыну Сашу.