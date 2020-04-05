"Плакать лучше в Bentley, а не на засаленной кухне": Самойлова рассказала про состояние детей

В СМИ появились слухи, что рэпер Джиган все-таки помещен в клинику, где его лечат от наркозависимости. После заявления о разводе его супруга Оксана Самойлова продолжает рассказывать подписчикам в Instagram о своем состоянии.
Модель призналась подписчикам, что работает с психологом. Специалист требует и ее детям.
"Моим детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты", - заявила Самойлова.
Оксана указала, что она обижена на Джигана, но предъявлять ему что-то нет смысла, ведь он не в состоянии осознать реальность.
"Я прокручиваю мысли по кругу в замкнутом пространстве без возможности отвлечься. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков. Мне самой нужна помощь" - отметила она.
Самойлова объяснила, что она проживает свой личный ад, но знает, что это закончится и нужно просто перетерпеть.
Кроме того, модель дала совет всем женщинам и девушкам.
"Всегда, всегда нужно рассчитывать только на себя и свои силы! Все, что я делала, я примеряла на ситуацию: "А смогу ли я сама это вытянуть?". Детей я рожала себе, зная, что я смогу их обеспечить своими силами", - призналась она.
Оксана уверена, что миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами еще и в финансовом плане.
"Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах", - считает красавица.
Она подчеркнула, что каждая женщина должна внутренне быть уверенной, что может себя обеспечить.
"Учитесь, развивайтесь, работайте! В любом случае, плакать лучше в Bentley, а не на засаленной кухне", - полагает она.
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