"Плакать лучше в Bentley, а не на засаленной кухне": Самойлова рассказала про состояние детей

Модель призналась подписчикам, что работает с психологом. Специалист требует и ее детям.

"Моим детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты", - заявила Самойлова.

Оксана указала, что она обижена на Джигана, но предъявлять ему что-то нет смысла, ведь он не в состоянии осознать реальность.

"Я прокручиваю мысли по кругу в замкнутом пространстве без возможности отвлечься. Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на 1000 кусочков. Мне самой нужна помощь" - отметила она.

Самойлова объяснила, что она проживает свой личный ад, но знает, что это закончится и нужно просто перетерпеть.

Кроме того, модель дала совет всем женщинам и девушкам.

"Всегда, всегда нужно рассчитывать только на себя и свои силы! Все, что я делала, я примеряла на ситуацию: "А смогу ли я сама это вытянуть?". Детей я рожала себе, зная, что я смогу их обеспечить своими силами", - призналась она.

Оксана уверена, что миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами еще и в финансовом плане.

"Сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. Никогда не угадаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах", - считает красавица.

Она подчеркнула, что каждая женщина должна внутренне быть уверенной, что может себя обеспечить.

"Учитесь, развивайтесь, работайте! В любом случае, плакать лучше в Bentley, а не на засаленной кухне", - полагает она.