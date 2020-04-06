Латвию пересечет грузовой состав длиной в километр

Она указала, что на этой неделе планируется проезд особо длинного грузового поезда по железнодорожной инфраструктуре, которую содержит Latvijas dzelzceļš.

Таким образом продолжается развитие сотрудничества с РЖД на основе заключенного в конце февраля соглашения.

Грузовой поезд с сотней 20-футовых контейнеров достигает одного километра в длину.

Известно, что по маршруту из Китая в Калининград доставляется сырье.

Поезд по маршруту Китай - Россия - Латвия - Калининградская область отправился в четверг, 2 апреля. Грузовой поезд прибудет в пункт назначения в Калининграде примерно через девять дней, он пересечет территорию Латвии за десять часов, включая время, необходимое для таможенных процедур и процедур пересечения границы.

Несмотря на текущую экономическую ситуацию в мире, диктуемую пандемией Covid-19, в результате которой большинство компаний прекратили производство или значительно сократили его, это уже пятый контейнерный поезд за несколько недель на маршруте Китай - Забайкальск (Россия) - Калининград, пересекающий Латвию.

Петермане отметила, что организация таких регулярных перевозок подтверждает, что и в период, насыщенный вызовами, Latvijas dzelzceļš ищет и находит возможности для увеличения объема грузоперевозок и развития новых направлений сотрудничества.

До настоящего времени самый длинный транзитный поезд через территорию Латвии из России в Калининград был с 75 единицами подвижного состава и весил 7 460 тонн.

Компания подчеркнула, что в Латвии по железной дороге, в отличие от ряда других стран Европейского союза, можно перевозить более длинные и тяжелые грузовые составы.