Латвию пересечет грузовой состав длиной в километр

На этой неделе по железной дороге Латвию должен пересечь состав длиной в километр, перевозящий грузы из Китая в Калининград, сообщила агентству LETA представитель ГАО Latvijas dzelzceļš Элла Петермане.
Она указала, что на этой неделе планируется проезд особо длинного грузового поезда по железнодорожной инфраструктуре, которую содержит Latvijas dzelzceļš.
Таким образом продолжается развитие сотрудничества с РЖД на основе заключенного в конце февраля соглашения.
Грузовой поезд с сотней 20-футовых контейнеров достигает одного километра в длину.
Известно, что по маршруту из Китая в Калининград доставляется сырье.
Поезд по маршруту Китай - Россия - Латвия - Калининградская область отправился в четверг, 2 апреля. Грузовой поезд прибудет в пункт назначения в Калининграде примерно через девять дней, он пересечет территорию Латвии за десять часов, включая время, необходимое для таможенных процедур и процедур пересечения границы.
Несмотря на текущую экономическую ситуацию в мире, диктуемую пандемией Covid-19, в результате которой большинство компаний прекратили производство или значительно сократили его, это уже пятый контейнерный поезд за несколько недель на маршруте Китай - Забайкальск (Россия) - Калининград, пересекающий Латвию.
Петермане отметила, что организация таких регулярных перевозок подтверждает, что и в период, насыщенный вызовами, Latvijas dzelzceļš ищет и находит возможности для увеличения объема грузоперевозок и развития новых направлений сотрудничества.
До настоящего времени самый длинный транзитный поезд через территорию Латвии из России в Калининград был с 75 единицами подвижного состава и весил 7 460 тонн.
Компания подчеркнула, что в Латвии по железной дороге, в отличие от ряда других стран Европейского союза, можно перевозить более длинные и тяжелые грузовые составы.
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