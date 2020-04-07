Несмотря на пандемию, Путин продолжает пожимать руки. Почему?

Несмотря на пандемию Covid-19, президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает пожимать руки людям, с которыми встречается. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, почему президент РФ так делает, ведь от рукопожатий в период пандемии рекомендовано отказаться.
"Это люди тщательно проверенные, поэтому в данном случае президент оставляет за собой право придерживаться обычных правил приветствия, которые для него считаются уместными", - приводит слова Пескова "Медуза".
Песков отметил, что люди, которые встречаются с Путиным, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, "причем тестируются заранее".
Стоит отметить, что в начале апреля Кремль сообщил, что Путин намерен работать удаленно, после того, как врач, с которым он встречался, заболел Covid-19.
Как уже сообщал RUS.TVNET, в России по состоянию на утро 7 апреля были зафиксированы 1154 новых случая заболевания Covid-19 в 43 регионах.
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