Несмотря на пандемию, Путин продолжает пожимать руки. Почему?

"Это люди тщательно проверенные, поэтому в данном случае президент оставляет за собой право придерживаться обычных правил приветствия, которые для него считаются уместными", - приводит слова Пескова "Медуза".

Песков отметил, что люди, которые встречаются с Путиным, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, "причем тестируются заранее".

Стоит отметить, что в начале апреля Кремль сообщил, что Путин намерен работать удаленно, после того, как врач, с которым он встречался, заболел Covid-19.

Как уже сообщал RUS.TVNET, в России по состоянию на утро 7 апреля были зафиксированы 1154 новых случая заболевания Covid-19 в 43 регионах.

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