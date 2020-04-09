Супруга солиста Little Big развеяла слухи о разводе и поздравила артиста с днем рождения

Напомним, что артист вот уже 4 года женат на блогере Ирине Смелой, известной под псевдонимом Tatarka. У супругов растет сын по имени Добрыня.

Женщина не только поздравила мужа с юбилеем, но и разместила снимки из семейного архива (орфография и пунктуация автора сохранены):

"Happy birthday @iliyaprusikin, luv u", - написала она.

Подписчики в комментариях решили, что таким образом Ирина опровергла слухи о разводе.

Напомним, ранее в СМИ прозвучало сообщение о возможно разладе в звездной семье. Предполагаемой любовницей Прусикина даже назвали его коллегу Соню Таюрскую. Тем более, что музыканты проводят карантин вместе, а Смелая с сыном находится отдельно.