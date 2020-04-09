Чт, 9.04.2020
Все мои мужчины были зависимыми. Нынешний муж - алкоголик, и сейчас у меня подрастает сын - я не хочу, чтобы он повторил судьбу своей семьи, хочу, чтобы эта связь прервалась на мне. Марина, Анонимный Алкоголик
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Супруга солиста Little Big развеяла слухи о разводе и поздравила артиста с днем рождения

Супруга солиста Little Big развеяла слухи о разводе и поздравила артиста с днем рождения

Ирина Смелая (Tatarka)

ФОТО: https://www.instagram.com/smelaya_ira/

В среду, 8 апреля, солист группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) отметил свое 35-летие. Несмотря на слухи о возможном разводе его супруга Ирина Смелая разместила душевное поздравление в Instagram. 

Напомним, что артист вот уже 4 года женат на блогере Ирине Смелой, известной под псевдонимом Tatarka. У супругов растет сын по имени Добрыня.

Женщина не только поздравила мужа с юбилеем, но и разместила снимки из семейного архива (орфография и пунктуация автора сохранены):

"Happy birthday @iliyaprusikin, luv u", - написала она. 

Подписчики в комментариях решили, что таким образом Ирина опровергла слухи о разводе. 

Напомним, ранее в СМИ прозвучало сообщение о возможно разладе в звездной семье. Предполагаемой любовницей Прусикина даже назвали его коллегу Соню Таюрскую. Тем более, что музыканты проводят карантин вместе, а Смелая с сыном находится отдельно. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ