Супруга солиста Little Big развеяла слухи о разводе и поздравила артиста с днем рождения

В среду, 8 апреля, солист группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) отметил свое 35-летие. Несмотря на слухи о возможном разводе его супруга Ирина Смелая разместила душевное поздравление в Instagram.
Напомним, что артист вот уже 4 года женат на блогере Ирине Смелой, известной под псевдонимом Tatarka. У супругов растет сын по имени Добрыня.
Женщина не только поздравила мужа с юбилеем, но и разместила снимки из семейного архива (орфография и пунктуация автора сохранены):
"Happy birthday @iliyaprusikin, luv u", - написала она.
Подписчики в комментариях решили, что таким образом Ирина опровергла слухи о разводе.
Напомним, ранее в СМИ прозвучало сообщение о возможно разладе в звездной семье. Предполагаемой любовницей Прусикина даже назвали его коллегу Соню Таюрскую. Тем более, что музыканты проводят карантин вместе, а Смелая с сыном находится отдельно.
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