Советы специалистов: как сохранить еду свежей как ежедневно, так и на Пасху

Магистр нутрициологии и блогер Клинта Стасюле и дизайнер IKEA делятся ценными советами о том, как хранить различные продукты, чтобы они дольше оставались свежими, и как приготовить здоровую и недорогую пасхальную еду, из которой затем ничего не придется выбрасывать.

Выбирайте полезные и питательные продукты

Клинта Стасюле, магистр нутрициологии и автор блога по планированию питания Foodprep.lv, подчеркивает, что важно покупать и готовить только столько еды, сколько Вы можете съесть. Чтобы провести в магазине как можно меньше времени и не тратить свой продуктовый бюджет, рекомендуется заранее спланировать меню на Пасхальную неделю и закупаться соответственно.

"Как на ежедневной основе, так и в праздничные дни, я рекомендую подумать о более здоровых альтернативах обычным продуктам, например, выбрать хлеб из непросеянной муки вместо белого хлеба, использовать авокадо вместо масла и заменить майонез на натуральный йогурт с небольшим количеством горчицы и черного перца.

Когда Вы отправляетесь за покупками, подумайте, что Вы будете есть всю следующую неделю.

Каждый продукт покупается с определенной целью, например, если Вы покупаете мясо, то знаете, для какой пищи будете его использовать. Таким образом, количество выбрасываемой пищи может быть значительно уменьшено", — советует Клинта Стасюле.

Так как в этом году мы будем праздновать Пасху только в кругу самых близких людей и не пойдем в гости к родственникам и друзьям, она рекомендует не красить слишком много яиц и готовить меньше еды, чем обычно. Несколько яиц, несколько видов салатов и фруктов для праздничного стола будет достаточно.

ФОТО: Пресс-фото

Сервировка праздничного стола на двоих или на одного

Чтобы создать праздничное настроение, не переборщите с количеством еды, а вместо этого подумайте о более особенной сервировке стола, рекомендует дизайнер IKEA Дариус Римкус: "Посвятите время для создания праздничного настроения и красивой сервировке стола, даже если отмечаете праздники вдвоем или в одиночестве. Нет необходимости тратить на это много денег — только несколько новых добавлений к существующей посуде или столовым приборам и немного зелени от природы, и простая ежедневная еда обретет другой вкус".

Он рекомендует использовать зеленые тона и натуральный льняной текстиль, которые придадут сервировке стола весеннее настроение.

В то же время Стасюле напоминает, что пасхальные яйца являются продуктом питания, а не просто праздничным украшением, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности пищевых продуктов. Она рекомендует хранить крашеные яйца в холодильнике и вынимать их только во время еды. Яйца вкрутую можно хранить в холодильнике до семи дней. Второй вариант — раскрасить пару яиц специально для праздничного украшения стола и яичных баталий, но не использовать их для еды, если они будут стоять при комнатной температуре в течение нескольких дней.