Советы специалистов: как сохранить еду свежей как ежедневно, так и на Пасху

В последние недели наша повседневная жизнь сильно изменилась, равно как и привычки в еде — теперь мы реже ходим по магазинам, но в то же время покупаем больше.
Магистр нутрициологии и блогер Клинта Стасюле и дизайнер IKEA делятся ценными советами о том, как хранить различные продукты, чтобы они дольше оставались свежими, и как приготовить здоровую и недорогую пасхальную еду, из которой затем ничего не придется выбрасывать.
Выбирайте полезные и питательные продукты
Клинта Стасюле, магистр нутрициологии и автор блога по планированию питания Foodprep.lv, подчеркивает, что важно покупать и готовить только столько еды, сколько Вы можете съесть. Чтобы провести в магазине как можно меньше времени и не тратить свой продуктовый бюджет, рекомендуется заранее спланировать меню на Пасхальную неделю и закупаться соответственно.
"Как на ежедневной основе, так и в праздничные дни, я рекомендую подумать о более здоровых альтернативах обычным продуктам, например, выбрать хлеб из непросеянной муки вместо белого хлеба, использовать авокадо вместо масла и заменить майонез на натуральный йогурт с небольшим количеством горчицы и черного перца.
Когда Вы отправляетесь за покупками, подумайте, что Вы будете есть всю следующую неделю.
Каждый продукт покупается с определенной целью, например, если Вы покупаете мясо, то знаете, для какой пищи будете его использовать. Таким образом, количество выбрасываемой пищи может быть значительно уменьшено", — советует Клинта Стасюле.
Так как в этом году мы будем праздновать Пасху только в кругу самых близких людей и не пойдем в гости к родственникам и друзьям, она рекомендует не красить слишком много яиц и готовить меньше еды, чем обычно. Несколько яиц, несколько видов салатов и фруктов для праздничного стола будет достаточно.
Сервировка праздничного стола на двоих или на одного
Чтобы создать праздничное настроение, не переборщите с количеством еды, а вместо этого подумайте о более особенной сервировке стола, рекомендует дизайнер IKEA Дариус Римкус: "Посвятите время для создания праздничного настроения и красивой сервировке стола, даже если отмечаете праздники вдвоем или в одиночестве. Нет необходимости тратить на это много денег — только несколько новых добавлений к существующей посуде или столовым приборам и немного зелени от природы, и простая ежедневная еда обретет другой вкус".
Он рекомендует использовать зеленые тона и натуральный льняной текстиль, которые придадут сервировке стола весеннее настроение.
В то же время Стасюле напоминает, что пасхальные яйца являются продуктом питания, а не просто праздничным украшением, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности пищевых продуктов. Она рекомендует хранить крашеные яйца в холодильнике и вынимать их только во время еды. Яйца вкрутую можно хранить в холодильнике до семи дней. Второй вариант — раскрасить пару яиц специально для праздничного украшения стола и яичных баталий, но не использовать их для еды, если они будут стоять при комнатной температуре в течение нескольких дней.
Как использовать остатки пасхальной трапезы, чтобы их не пришлось выбрасывать?
"Если Вы все-таки покрасили слишком много яиц, после праздничного завтрака используйте немного смекалки и используйте их в других рецептах, прежде чем они испортятся", — предлагает Клинта Стасюле.
"После Пасхи можно приготовить, например, полезный вариант сырного салата — натереть сыр, вареную морковь, мелко порубить яйца и все это смешать с домашним соусом из простого йогурта и горчицы. Вы можете есть такие салаты с галетами или запечь в пирожки с лавашем", — рассказывает блогер. Она добавляет, что его также можно использовать для приготовления классического Оливье или для открытия сезона холодного супа, чтобы освежить диету после праздников.
Эксперты рекомендуют хранить оставшиеся продукты и блюда в прозрачных пищевых коробках, где продукты не высохнут, не будут притягивать запахи других продуктов и дольше будут оставаться свежими. Кроме того, Вам будет легче просматривать содержимое холодильника и не забывать о еде, хранящейся в дальнем углу.
"Люди склонны выбрасывать меньше еды, если они могут легко видеть содержимое холодильника и каждой коробки. Это помогает не забыть, что хранится в холодильнике, включая остатки пасхальных блюд", — рассказывает дизайнер Дариус Римкус. Он добавляет, что не зря говорят, что люди "едят глазами", поэтому рекомендуется хранить самые полезные продукты в прозрачных коробках и в более заметных местах.
Он отмечает, что коробки для еды очень полезны для хранения продуктов — как дома, так и для выноса из дома. Пластиковые коробки стоимостью всего несколько евро можно использовать для хранения продуктов в холодильнике или морозильной камере, стеклянные контейнеры также можно использовать для подачи блюд прямо из холодильника или для выпечки в духовке, а коробки с несколькими отделениями позволяют хранить различные продукты без смешивания.
Как сохранить еду свежей дольше?
Планируя список покупок на праздники, подумайте, как долго вы сможете хранить каждый из продуктов. Теперь мы реже совершаем покупки и покупаем больше товаров за один раз, поэтому Клинта делится советами о том, как правильно хранить разные товары:
- в магазине рекомендуется брать продукты из холодильника в конце процесса закупки и, когда Вы приходите домой, сразу же ставить их в холодильник;
- лучше хранить молочные продукты и яйца не в дверце холодильника, а в глубине полок, чтобы изменения температуры при открывании дверцы холодильника оказывали меньшее влияние на эти продукты;
- рекомендуется не переполнять холодильник едой, чтобы поддерживать равномерную циркуляцию холодного воздуха;
- овощи и салаты рекомендуется хранить в специальном отделении (чаще всего в нижнем ящике);
- чтобы дольше сохранять салат, шпинат и рукколу свежим, рекомендуется вымыть, высушить и перенести их в коробку для хранения пищи, выстланную бумажными салфетками. Одну салфетку также положите поверх салата и закройте крышкой коробки. Салфетки впитывают лишнюю влагу, позволяя салату дольше оставаться свежим;
- если Вы купили уже вымытую морковь, ее можно очистить и хранить в коробке для хранения продуктов в небольшом количестве воды — так они дольше останутся хрустящими и дольше не засохнут;
- консервированные продукты, такие как бобы, которые не были употреблены сразу после вскрытия банки, следует перенести в герметически закрытые контейнеры для хранения продуктов и хранить в холодильнике;
- свежее мясо в холодильнике можно хранить 1-2 дня на самой нижней полке, а затем его нужно приготовить или поместить в морозильник.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!