Пн, 13.04.2020
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Лукашенко: "никто от коронавируса в нашей стране не умрет"

Александр Лукашенко.

ФОТО: Vasily Fedosenko/AP

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением, что в стране никто не умрет от Covid-19. "Пусть даже не переживают", - сказал он. 

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть", — цитирует Лукашенко "РИА Новости". 

Лукашенко также рассказал, что у местных врачей есть комбинация медикаментов для лечения заболевших Covid-19, и Беларусь исходит из международного опыта в борьбе с распространением вируса. 

Также он заявил, что Covid-19 не являлся причиной ни одной смерти, все дело в "букете хронических заболеваний", которые были у скончавшихся пациентов. 

Лукашенко обратился с похвалой в адрес жителей страны. 

"Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили", - цитирует Лукашенко "РИА Новости".

Президент Беларуси отметил, что на улицах нет людей "праздно шатающихся", что жители все поняли сами и нет нужды запирать их в квартирах. 

По состоянию на 13 апреля, в Беларуси Covid-19 обнаружен почти у трех тысяч жителей, скончались 29 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что ситуация с Covid-19 в Беларуси вызывает беспокойство. Беларусь, отказавшаяся от карантина, демонстрирует наиболее высокие ежедневные темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией в регионе. 

Также стоит отметить, что Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать.

Ранее Беларусь на три месяца установила запрет на экспорт лука, чеснока и гречки. Это стало вторым  рядом мероприятий, которые правительство провело в связи с распространением коронавируса. Первый относился на запрет экспортировать широкий спектр средств индивидуальной защиты, особенно защитные маски и очки.

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