Лукашенко: "никто от коронавируса в нашей стране не умрет"

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть", — цитирует Лукашенко "РИА Новости".

Лукашенко также рассказал, что у местных врачей есть комбинация медикаментов для лечения заболевших Covid-19, и Беларусь исходит из международного опыта в борьбе с распространением вируса.

Также он заявил, что Covid-19 не являлся причиной ни одной смерти, все дело в "букете хронических заболеваний", которые были у скончавшихся пациентов.

Лукашенко обратился с похвалой в адрес жителей страны.

"Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили", - цитирует Лукашенко "РИА Новости".

Президент Беларуси отметил, что на улицах нет людей "праздно шатающихся", что жители все поняли сами и нет нужды запирать их в квартирах.

По состоянию на 13 апреля, в Беларуси Covid-19 обнаружен почти у трех тысяч жителей, скончались 29 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что ситуация с Covid-19 в Беларуси вызывает беспокойство. Беларусь, отказавшаяся от карантина, демонстрирует наиболее высокие ежедневные темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией в регионе.

Также стоит отметить, что Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать.

Ранее Беларусь на три месяца установила запрет на экспорт лука, чеснока и гречки. Это стало вторым рядом мероприятий, которые правительство провело в связи с распространением коронавируса. Первый относился на запрет экспортировать широкий спектр средств индивидуальной защиты, особенно защитные маски и очки.