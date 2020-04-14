ФОТО ⟩ Прогулка по серой, мокрой и дождливой Риге

Первый рабочий день на этой неделе - вторник - начался со снегопада, дождя и похолодания. Брр! Наш фотограф прогулялся по улицам Риги, чтобы запечатлеть мокрое утро в столице. Смотрите нашу галерею!
Галерея: Холодное и мокрое утро в латвийской столице
Кстати, если вы пропустили новый прогноз погоды на весну, хотим вас расстроить - в конце этой недели снова придут холодные воздушные массы из Арктики, и прохладную погоду синоптики прогнозируют до мая.
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