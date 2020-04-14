Вт, 14.04.2020
С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но на самом деле я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. Костя, Анонимный Алкоголик
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ФОТО ⟩ Прогулка по серой, мокрой и дождливой Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Первый рабочий день на этой неделе - вторник - начался со снегопада, дождя и похолодания. Брр! Наш фотограф прогулялся по улицам Риги, чтобы запечатлеть мокрое утро в столице. Смотрите нашу галерею!

Галерея: Холодное и мокрое утро в латвийской столице

Кстати, если вы пропустили новый прогноз погоды на весну, хотим вас расстроить - в конце этой недели снова придут холодные воздушные массы из Арктики, и прохладную погоду синоптики прогнозируют до мая. 

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