По всему миру люди убивают летучих мышей: зоологи призывают этого не делать

Общество териологии в своем заявлении обращает внимание на то, что проследить происхождение зоонозных инфекций (инфекционных заболеваний, передающихся человеку от животных) не всегда просто, и получение целостной картины может быть довольно сложным. Ошибочное и поверхностное освещение темы в медиа привело к тому, что у людей сформировалось мнение, будто летучие мыши вызвали пандемию коронавируса или представляют риск заражения. В результате данных заблуждение по всему миру начали происходить случаи, когда местные сообщества или даже представители власти начали убивать летучих мышей.

В 2016 году в Тартуской университете Малле Пярна провела научное исследование в рамках бакалаврской работы о переносимых рукокрылыми патогенах. Различные коронавирусы (в том числе SARS и MERS) действительно вызывали тяжелые вспышки заболеваемости по всему миру, но в Европе у рукокрылых опасных для людей штаммов найдено не было.

Скоро в Эстонии наступит период, когда летучие мыши начнут покидать свои жилища после зимы и этих маленьких млекопитающих, которые часто живут рядом с людьми, можно будет заметить на ночной охоте. Министерство окружающей среды напоминает, что наши, обитающие в Эстонии, летучие мыши на опасны для людей. Наоборот, это летучим мышам угрожает то, что люди используют инсектициды, беспокоят их во время зимней спячки и т. д.

Трогание летучих мышей, как и других диких животных, приносит им вред, так что не стоит этого делать!