Правительство одобрило торговлю алкоголем в интернете

Поправки предусматривают торговлю алкоголем в интернете с сохранением всех ранее установленных ограничений. Министерство экономики считает, что таким образом будет обеспечена доступность продукции малых производителей алкоголя, которые часто не представлены в розничных сетях.

Минэкономики отмечает, что торговля алкоголем в интернете разрешена практически во всех странах ЕС.

В Латвии торговля алкоголем через интернет разрешена на время чрезвычайного положения, связанного с распространением Covid-19.

Для продажи алкоголя на конкретном сайте или в мобильном приложении торговая компания должна получить разрешение Службы государственных доходов. Оплатить покупку можно будет только безналичными расчетами, а продавец обязан проверить возраст и идентичность покупателя.

Заказывать и доставлять алкоголь можно только с 8 до 22 часов, за нарушение этих правил грозит административный штраф.

Для того чтобы алкогольные напитки не могли приобрести несовершеннолетние, возраст покупателя планируется проверять два раза - при покупке алкоголя и его получении. При покупке проверку должен обеспечить продавец, используя такие средства идентификации, как удостоверение личности или ID-карта, eParaksts Mobile или другое средство электронной идентификации, электронная подпись, предлагаемые банками инструменты платежей и др.

За проверку возраста при доставке спиртных напитков ответственность будет нести тот, кто их доставляет, например, курьер, если для доставки используются курьерские услуги.

Тем временем министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что после кризиса из-за Covid-19 нужно будет серьезно говорить о мерах по уменьшению алкоголизма.

Винькеле отметила, что необходимо проанализировать, как изменилось потребление алкоголя в то время, когда люди массово соблюдают самоизоляцию, при этом есть возможность покупать алкогольные напитки в интернете.

"Специалисты сообщают, что потребление алкоголя растет. Но эти данные еще нужно анализировать", - сказала министр.

Также глава Минздрава предложила подумать о широкой программе профилактики алкоголизма и его уменьшения, включая лечение, снижение спроса на алкоголь, психологическую помощь алкоголикам и созависимым.

"После кризиса будем об этом серьезно думать", - подчеркнула Винькеле.