Где легче найти работу: в Латвии или в среднем по ЕС?

Согласно этим данным, наиболее высокий уровень безработицы среди стран ЕС в январе был в Испании (10,4%), далее следовали Швеция (8,9%), Греция и Финляндия (по 8,7%), Эстония (7,6%) и Франция (7,3%). В Литве уровень безработицы в первом месяце этого года составил 6,6%.

Самый низкий уровень безработицы в январе зарегистрирован в Чехии и Польше (по 2,6%), на Мальте (3%), в Словении (3,3%), Германии (3,5%) и Нидерландах (3,8%).

В среднем по ЕС, согласно выровненным по сезону данным, в январе безработица сохранилась на уровне 5,8%, а в еврозоне осталась на уровне 6,2%.

По данным Eurostat, в январе в блоке без работы были 12,824 млн человек, из них 10,655 млн безработных были в странах еврозоны.

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