Латвия должна выплатить компенсацию дочери миллионера Юлия Круминьша

Учитывая этот факт, а также тот аргумент, что у Криевини были такие права в соответствии с Уголовно-процессуальным законом, ЕСПЧ признал, что ее жалоба в этой части не может быть рассмотрена, так как она не исчерпала все доступные средства правовой защиты на национальном уровне.

Что касается жалобы Криевини на чрезмерно широкий охват постановления следственного судьи о проведении обыска, ЕСПЧ отметил, что в постановлениях содержались конкретные указания на необходимость расследования преступлений, предусмотренных Уголовным законом.

Кроме того, из протоколов обыска было видно, что должностным лицам, проводившим обыск, было разрешено изымать только те предметы, которые имели доказательную ценность в расследовании.

Таким образом, ЕСПЧ признал, что объем решения о проведении обыска был достаточно ограниченным, и пришел к выводу, что жалоба в этой части необоснована и отклонил ее.

Затем ЕСПЧ рассмотрел жалобу Криевини на возможное нарушение права на собственность. Суд не согласился с аргументами правительства, что жалоба Криевини должна быть отклонена, так как у нее нет права подавать жалобу на изъятые у компании устройства, и она не исчерпала все средства правовой защиты на национальном уровне.