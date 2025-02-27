Латвия обязана выплатить 1600 евро Майе Криевине, дочери предпринимателя Юлия Круминьша, за длительное невозвращение изъятого во время уголовного процесса портативного компьютера.
Латвия должна выплатить компенсацию дочери миллионера Юлия Круминьша
Как сообщило агентству LETA Министерство иностранных дел, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 27февраля, вынес решение по делу "Криевиня против Латвии", признав нарушение прав, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в отношении собственности.
В то же время суд отклонил жалобу заявительницы на возможное нарушение ее права на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции.
В своей жалобе в ЕСПЧ Криевиня утверждала, что постановление следственного судьи, разрешающее обыск и изъятие устройств в ее доме, а также в помещениях ее компании, было чрезмерно широким по охвату.
Также она считала, что изъятие и длительное невозвращение ее личного компьютера, мобильного телефона и серверного оборудования компании является несоразмерным вмешательством в ее право на собственность.
ЕСПЧ сначала рассмотрел жалобу Криевини на возможное нарушение права на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции. Хотя суд не согласился с аргументом латвийского правительства о том, что заявительница не имела права жаловаться на возможное нарушение Конвенции в связи с обыском и изъятием устройств в помещениях ее компании, он отметил, что Криевиня не обжаловала решение старшего прокурора.
Учитывая этот факт, а также тот аргумент, что у Криевини были такие права в соответствии с Уголовно-процессуальным законом, ЕСПЧ признал, что ее жалоба в этой части не может быть рассмотрена, так как она не исчерпала все доступные средства правовой защиты на национальном уровне.
Что касается жалобы Криевини на чрезмерно широкий охват постановления следственного судьи о проведении обыска, ЕСПЧ отметил, что в постановлениях содержались конкретные указания на необходимость расследования преступлений, предусмотренных Уголовным законом.
Кроме того, из протоколов обыска было видно, что должностным лицам, проводившим обыск, было разрешено изымать только те предметы, которые имели доказательную ценность в расследовании.
Таким образом, ЕСПЧ признал, что объем решения о проведении обыска был достаточно ограниченным, и пришел к выводу, что жалоба в этой части необоснована и отклонил ее.
Затем ЕСПЧ рассмотрел жалобу Криевини на возможное нарушение права на собственность. Суд не согласился с аргументами правительства, что жалоба Криевини должна быть отклонена, так как у нее нет права подавать жалобу на изъятые у компании устройства, и она не исчерпала все средства правовой защиты на национальном уровне.
ЕСПЧ напомнил, что изъятие собственности в ходе уголовного процесса рассматривается как контроль за использованием собственности и вмешательство в право человека на собственность. По мнению суда, такое вмешательство является оправданным, если оно предусмотрено законом, соответствует законной цели и обеспечен справедливый баланс между общественными интересами и обязанностью защищать права индивида.
Суд указал, что в рассматриваемом деле не было спора о том, что изъятие и удержание устройств было предусмотрено законом и соответствовало законной цели.
Однако, рассматривая вопрос о том, был ли обеспечен справедливый баланс между общественными и индивидуальными интересами, ЕСПЧ отметил, что, согласно аргументации правительства, доказательную ценность в конкретном уголовном процессе имели только данные, содержащиеся в изъятых устройствах, а не сами устройства.
Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу, что было бы достаточно сделать копии соответствующих данных.
ЕСПЧ подчеркнул, что один из портативных компьютеров Криевини был возвращен ей только после завершения уголовного дела против нее, то есть через три года и семь месяцев. Суд отметил, что правительство не объяснило, почему было необходимо удерживать ноутбук на протяжении всего уголовного процесса, и учитывая длительное удержание устройства, ЕСПЧ пришел к выводу, что государственные органы не обеспечили справедливый баланс между общественными интересами и правом заявительницы на мирное использование ее собственности.
Криевини потребовала компенсацию ущерба в размере 50 000 евро, а также возмещение судебных расходов в размере 6050 евро. ЕСПЧ удовлетворил иск частично, присудив компенсацию ущерба в размере 1600 евро и возмещение судебных расходов в размере 2000 евро. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.
Ранее сообщалось, что 16 августа 2016 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на основе подозрений в совершении преступления в сфере финансирования политических партий возбудило уголовное дело против отца Криевини, Юлия Круминьша.
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