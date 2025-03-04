Силиня: Расходы на оборону могут достигнуть 4% от ВВП уже в этом году

Для увеличения финансирования деньги придется искать, в том числе путем пересмотра внутренних ресурсов министерств, признали политики. Премьер отметила, что и само Министерство обороны в своей отрасли должно проверить, как тратятся средства, чтобы максимально сократить такие расходы, по которым "наблюдается какое-то перекрытие".

Премьер видит возможность "идти рука об руку" с индустрией внутренних дел, поскольку существует множество функций, которые этими отраслями дублируются. Необходимо эффективно экономить за счет сокращения административных и других функций, рассуждает политик.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет на 2025 год рассчитан в размере 3,45% от ВВП, или 1,56 млрд евро. Следовательно, чтобы бюджет обороны в этом году достиг 4%, он должен был быть примерно на 240 млн евро больше, а для достижения 5% потребовался бы оборонный бюджет в приблизительном размере 690 млн евро.

Еврокомиссия предоставит странам-участницам кредиты в размере 150 миллиардов евро, которые можно будет использовать на противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроны и противодронные системы, а также на другие нужды, от кибербезопасности до военной мобильности.

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В своем плане по перевооружению блока председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить странам-участницам большую свободу действий по расходам на оборону и бюджетному дефициту и перераспределить доступные фонды регионального развития на военные вложения.

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