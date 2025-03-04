Министерства уже работают над проектом, который позволит повысить расходы оборонной отрасли Латвии до 4% от внутреннего валового продукта (ВВП) еще раньше, возможно, уже в этом году, заявила на пресс-конференции по итогам заседания правительства во вторник, 4 марта, премьер-министр Эвика Силиня.
Силиня: Расходы на оборону могут достигнуть 4% от ВВП уже в этом году
При этом премьер отметила, что хочет дать вовлеченным сторонам время в марте, чтобы понять, в чем состоит предложение Европейского совета, что предлагает Европейская комиссия.
"Необходимо дождаться конкретного предложения от Еврокомиссии. Мы предварительно работали, поэтому, возможно, и в этом году мы сможем что-то увеличить и продвигаться гораздо быстрее", - сказала Силиня.
Премьер-министр отметила, что для нее важно, чтобы в Латвии развивалась и военная индустрия.
Она сообщила, что в марте вместе с представителями военной индустрии будет обнародована стратегия развития военной индустрии.
Кроме того, планируется создать группу стратегической координации, которая в течение марта под руководством министров обороны и финансов разработает план эффективного увеличения финансирования обороны и безопасности, добавила Силиня.
Премьер также отметила, что необходимо открыть "настоящий зеленый коридор" для проектов военной индустрии, чтобы предприятиям не приходилось обращаться в Минобороны для присвоения статуса объекта государственного значения. Кроме того, надо думать о других решениях, которые помогут компаниям продвигать проекты.
Как сообщалось, Силиня и министр обороны Андрис Спрудс 18 февраля заявили, что бюджет оборонной отрасли Латвии в следующем году планируется увеличить до 4% от ВВП, а в последующие годы двигаться к 5% ВВП.
Для увеличения финансирования деньги придется искать, в том числе путем пересмотра внутренних ресурсов министерств, признали политики. Премьер отметила, что и само Министерство обороны в своей отрасли должно проверить, как тратятся средства, чтобы максимально сократить такие расходы, по которым "наблюдается какое-то перекрытие".
Премьер видит возможность "идти рука об руку" с индустрией внутренних дел, поскольку существует множество функций, которые этими отраслями дублируются. Необходимо эффективно экономить за счет сокращения административных и других функций, рассуждает политик.
Ранее сообщалось, что оборонный бюджет на 2025 год рассчитан в размере 3,45% от ВВП, или 1,56 млрд евро. Следовательно, чтобы бюджет обороны в этом году достиг 4%, он должен был быть примерно на 240 млн евро больше, а для достижения 5% потребовался бы оборонный бюджет в приблизительном размере 690 млн евро.
Еврокомиссия предоставит странам-участницам кредиты в размере 150 миллиардов евро, которые можно будет использовать на противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроны и противодронные системы, а также на другие нужды, от кибербезопасности до военной мобильности.
В своем плане по перевооружению блока председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить странам-участницам большую свободу действий по расходам на оборону и бюджетному дефициту и перераспределить доступные фонды регионального развития на военные вложения.
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