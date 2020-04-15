Ср, 15.04.2020
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  • В Латвии в генетическом коде Covid-19 обнаружены уникальные мутации, которых нет нигде в мире

В Латвии в генетическом коде Covid-19 обнаружены уникальные мутации, которых нет нигде в мире

ФОТО: AFP/SCANPIX

Встречаемые в Латвии вирусы Covid-19 прибыли из таких стран как Китай, Бельгия, Франция и Великобритания, но во встречаемом в Латвии генетическом коде открыты и несколько уникальных мутаций, о которых пока не сообщалось нигде в мире, выяснили ученые Латвийского биомедицинского центра исследований, исследовавшие встречаемые в Латвии геномы SARS-CoV-2, пишет агентство LETA.

Как сообщила научная ассистент центра Монта Устинова, реагируя на вспышку инфекции Covid-19, ученые в сотрудничестве с диагностическими лабораториями, Центром по защите и профилактике заболеваний (SPKC), предприятием Latvia MGI Tech и несколькими университетами в Латвии начали исследование генома вируса SARS-CoV-2, используя технологии секвенирования.

Ученые провели секвенирование 35 образцов вируса или анализ считывания всего генетического материала, получив первые в странах Балтии данные такого вида. В исследовании генома вируса использовались биологические образцы, которые ранее были получены в диагностических лабораториях для подтверждения инфекции.

Пока что ученым удалось идентифицировать несколько уникальных мутаций во встречаемом в Латвии генетическом коде вируса, о которых пока что не сообщалось нигде в мире.

Ученые считают, что полученная во время исследования информация об изменчивости вируса и частоте мутаций даст возможность проанализировать связь идентифицированных вариантов SARS-CoV-2 с уровнем тяжести заболевания и эффективностью терапии, кроме того, в дальнейшем она может использоваться и для разработки вакцины.

Полученные последовательности вирусов переданы в международную открытую базу данных Nextstrain, где ежедневно собирается актуальная информация об эпидемиологии вируса. В этой базе данных публикуется информация, основанная на глобальных данных о генетическом коде вируса, она свидетельствует, что встречаемые в Латвии вирусы прибыли из таких стран как Китай, Бельгия, Франция и Великобритания.

Ученые считают, что полученные результаты вскоре будут использоваться и для эпидемиологических исследований, которые проводит SPKC.

По мнению ученых, результаты исследования дадут дополнительную информацию об изменчивости вируса в Латвии и мире, позволят углубленно исследовать пути распространения вируса, улучить эффективность мероприятий по борьбе с инфекцией и потенциально увеличат возможности лечения пациентов с Covid-19.

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