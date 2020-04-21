Детская больница, где у сотрудника был обнаружен Covid-19, не остановит работу

Обнаружение Covid-19 у одного из сотрудников Детской клинической университетской больницы не остановит предоставление услуг в медицинском учреждении, заявила член правления больницы Зане Страуме.
Она сообщила, что заболевший сотрудник работал в 3-м отделении больницы. После выявления у него инфекции были предприняты все необходимые в данной ситуации меры.
Составлен список сотрудников, которые были связаны с этим отделением в то время, когда там находился инфицированный работник, несколько работников отправлены на карантин.
Сейчас больница ждет информации от Центра контроля и профилактики заболеваний, в результате чего количество лиц, находящихся на карантине, может измениться.
Путь заражения работника Детской клинической университетской больницы пока не выяснен. Представитель больницы подтвердила, что до этого в больнице проходили лечение и пациенты с Covid-19. По словам Страуме, их число было небольшим и заболевание у них протекало в легкой форме.
Страуме сообщила, что о произошедшем были проинформированы пациенты отделения. Те пациенты, которые могут продолжать лечение дома, были выписаны из больницы, а те, кому необходимо оставаться в больнице, были переведены в инфекционное отделение.
По словам Страуме, планируется взять анализы на Covid-19 у всех людей, работавших в этом отделении.
Как сообщалось ранее, у одного из сотрудников Детской больницы во вторник был выявлен Covid-19.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано девять новых случаев Covid-19, а общее количество заболевших составляет 748 человек.
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