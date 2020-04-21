Детская больница, где у сотрудника был обнаружен Covid-19, не остановит работу

Она сообщила, что заболевший сотрудник работал в 3-м отделении больницы. После выявления у него инфекции были предприняты все необходимые в данной ситуации меры.

Составлен список сотрудников, которые были связаны с этим отделением в то время, когда там находился инфицированный работник, несколько работников отправлены на карантин.

Сейчас больница ждет информации от Центра контроля и профилактики заболеваний, в результате чего количество лиц, находящихся на карантине, может измениться.

Путь заражения работника Детской клинической университетской больницы пока не выяснен. Представитель больницы подтвердила, что до этого в больнице проходили лечение и пациенты с Covid-19. По словам Страуме, их число было небольшим и заболевание у них протекало в легкой форме.

Страуме сообщила, что о произошедшем были проинформированы пациенты отделения. Те пациенты, которые могут продолжать лечение дома, были выписаны из больницы, а те, кому необходимо оставаться в больнице, были переведены в инфекционное отделение.

По словам Страуме, планируется взять анализы на Covid-19 у всех людей, работавших в этом отделении.

Как сообщалось ранее, у одного из сотрудников Детской больницы во вторник был выявлен Covid-19.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано девять новых случаев Covid-19, а общее количество заболевших составляет 748 человек.