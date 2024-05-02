В этом году Латвии прогнозируют самый быстрый экономический рост среди стран Балтии

ОЭСР прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году увеличится на 1,8%.

В следующем году прогнозируется рост латвийской экономики в размере 2,9%.

В ноябре ОЭСР прогнозировала, что ВВП Латвии в этом и следующем годах увеличится соответственно на 1,9% и 2,7%.

Согласованный индекс потребительских цен, как прогнозирует ОЭСР, в этом году вырастет в Латвии на 1,7%, а в следующем году - на 2,4%. Уровень безработицы, по оценкам ОЭСР, в этом и следующем году составит соответственно 6,7% и 6,6%.

ОЭСР отмечает, что падение инфляции и рост зарплат будут способствовать росту доходов и потребительских расходов населения. Государственные инвестиции увеличатся благодаря освоению средств Евросоюза, а снижение процентных ставок будет способствовать инвестициям в предпринимательство и недвижимость. При этом экспорт будет увеличиваться с учетом оздоровления основных экспортных рынков. Основная инфляция останется высокой в связи с сильным ростом зарплат, нехваткой рабочей силы, а также увеличением минимальной зарплаты и зарплаты в общественном секторе. Между тем, растущие геополитические риски могут помешать росту экономики.