В этом году Латвии прогнозируют самый быстрый экономический рост среди стран Балтии

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обнародованном в четверг докладе прогнозирует экономике Латвии самый быстрый рост среди стран Балтии в этом году.
ОЭСР прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году увеличится на 1,8%.
В следующем году прогнозируется рост латвийской экономики в размере 2,9%.
В ноябре ОЭСР прогнозировала, что ВВП Латвии в этом и следующем годах увеличится соответственно на 1,9% и 2,7%.
Согласованный индекс потребительских цен, как прогнозирует ОЭСР, в этом году вырастет в Латвии на 1,7%, а в следующем году - на 2,4%. Уровень безработицы, по оценкам ОЭСР, в этом и следующем году составит соответственно 6,7% и 6,6%.
ОЭСР отмечает, что падение инфляции и рост зарплат будут способствовать росту доходов и потребительских расходов населения. Государственные инвестиции увеличатся благодаря освоению средств Евросоюза, а снижение процентных ставок будет способствовать инвестициям в предпринимательство и недвижимость. При этом экспорт будет увеличиваться с учетом оздоровления основных экспортных рынков. Основная инфляция останется высокой в связи с сильным ростом зарплат, нехваткой рабочей силы, а также увеличением минимальной зарплаты и зарплаты в общественном секторе. Между тем, растущие геополитические риски могут помешать росту экономики.
Литве в этом году ОЭСР прогнозирует второй по скорости рост экономики в странах Балтии в размере 1,7%, а в следующем году ожидается рост на 3,1%. Рост потребительских цен в Литве в этом году предполагается в размере 1,8%, а в следующем году - в 2,6%. Безработица в Литве, по оценкам ОЭСР, в этом и следующем годах составит соответственно 6,8% и 6%.
Эстонии в этом году ОЭСР прогнозирует сокращение ВВП на 0,4%, а в следующем году в экономике Эстонии прогнозируется рост на 2,6%. Рост потребительских цен в Эстонии, согласно прогнозам организации, составит 3,9% в этом году и 2,1% - в следующем, а уровень безработицы - 7% и 6,8% в этом и следующем году соответственно.
По прогнозам ОЭСР, рост мировой экономики в этом году составит 3,1%, таким образом, он остается неизменным по сравнению с прошлым годом. В следующем году в мировой экономике ожидается ускорение роста до 3,2%.
Организация отмечает, что в глобальной экономике наблюдается осторожный оптимизм, несмотря на умеренный рост и угрозу геополитических рисков.
В экономике еврозоны ОЭСР ожидается рост ВВП на 0,7% в этом году и на 1,5% - в следующем. В крупнейшей экономике Европы Германии в этом году ожидается рост экономики на 0,2%, который в следующем году ускорится до 1,1%.
США ожидает рост ВВП на уровне 2,6% и 1,8% соответственно.
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