"Долго не хотела говорить": Кристина Асмус показала округлившийся живот

Популярная актриса Кристина Асмус удивила своих подписчиков. Артистка разместила в Instagram-аккаунте снимок с округлившимся животом. Она также объяснила, что долго не хотела говорить об этом поклонникам и боялась сглаза.
"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии", - начала свой рассказ Кристина.
Актриса призналась, что ее жизнь снова поделилась на "до" и "после". У Асмус снова появились новые ощущения и другой распорядок дня, который трудно соблюдать в период самоизоляции.
"Даже не знаю с чего начать... Я так счастлива!... Я снимаюсь в новом сериале", - сообщила в завершении она, сопроводив текст смеющимися смайликами.
Асмус добавила, что по сюжету она играет беременную. Другие подробности она сообщит потом.
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