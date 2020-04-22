Чтобы экономика не остыла. На ремонт дорог выделят 75 миллионов евро

В Минфине агентству LETA сообщили, что эта сумма будет выделена из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.

Необходимость выделения средств связана с чрезвычайным положением в стране, когда нужно не допустить охлаждения экономики.

Традиционно в условиях спада средства вкладываются в такие объекты публичной инфраструктуры, как автодороги и мосты. Кроме того, строительство дорог создает дополнительную добавленную стоимость для смежных отраслей, таких как проектирование, производство стройматериалов и услуги, а также позволяет привлечь простаивающую рабочую силу.

В целом Государственному автодорожному фонду в 2020 году из бюджета выделено 255,27 млн евро, а с дополнительно выделенными 75 млн евро эта сумма составит 330,27 млн евро.

Окончательное решение о выделении средств примет правительство.