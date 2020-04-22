Чтобы экономика не остыла. На ремонт дорог выделят 75 миллионов евро

На содействие строительству дорог в период кризиса из-за эпидемии "Covid-19" планируется выделить 75 млн евро. Об этом договорилась рабочая группа по поддержке бизнеса и работников.
В Минфине агентству LETA сообщили, что эта сумма будет выделена из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.
Необходимость выделения средств связана с чрезвычайным положением в стране, когда нужно не допустить охлаждения экономики.
Традиционно в условиях спада средства вкладываются в такие объекты публичной инфраструктуры, как автодороги и мосты. Кроме того, строительство дорог создает дополнительную добавленную стоимость для смежных отраслей, таких как проектирование, производство стройматериалов и услуги, а также позволяет привлечь простаивающую рабочую силу.
В целом Государственному автодорожному фонду в 2020 году из бюджета выделено 255,27 млн евро, а с дополнительно выделенными 75 млн евро эта сумма составит 330,27 млн евро.
Окончательное решение о выделении средств примет правительство.
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