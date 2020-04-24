Министр: о путешествиях пока думать не стоит. Это будет не скоро

Смогут ли латвийцы в этом году поехать в путешествие за границу или принять иностранцев? Как государство намерено поддержать самоуправления в это непростое время и повлияет ли ситуация Covid-19 на административно-территориальную реформу? На эти и другие вопросы в интервью TVNET ответил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

- Как вы считаете, продлят ли режим ЧС еще на месяц и после 12 мая?

- Затрудняюсь ответить. Правительство Латвии до сих пор решение о не/или продлении режима ЧС принимало только в случае, если есть рекомендация от эпидемиологов о необходимости это сделать. Ясно, что будут какие-то ограничения, которые предстоит сохранить и после 12 мая. Особенно это будет касаться массовых собраний. Например, министр здравоохранения Илзе Винькеле приняла решение относительно постепенного восстановления амбулаторных медицинских услуг. Со временем будет возобновлена и возможность собираться. Но это не произойдет по одному мановению волшебной палочки. Все будет постепенно.

Дольше всего предстоит считаться с ограничениям на зарубежные поездки.

Эти ограничения будут дольше, чтобы инфекция не путешествовала из одной страны в другую. Мы и сами не заинтересованы в том, чтобы в Латвию массово начали приезжать зараженные люди из других стран.

- Под продолжительным периодом Вы имеете в виду месяц или несколько?

- Зарубежные поездки, думаю, будут ограничены более чем на месяц или даже на несколько.

Относительно общественных мероприятий, полагаю, ограничения будут сняты постепенно в рамках этого года. Во второй половине года могут быть ограничены крупные мероприятия в закрытых помещениях с тысячами людей. Думаю, что международные туристические поездки нам надо будет в этом году пересмотреть.

Предприятиям туристической сферы нужно считаться с тем, что в этом году никаких больших доходов от зарубежных гостей не предвидится.

Подобное ожидает и предприятия, которые организуют поездки латвийцев за границу. Им тоже стоит считаться с тем, что никаких больших доходов не будет. Есть другие возможности. Как только ограничения будут сняты, я искренне призываю жителей воспользоваться возможностями, которые есть в нашей стране. Вторая половина этого года и начало следующего - время, когда можно посетить места на своей родной земле, любоваться природой и культурно-историческим наследием. Это поможет экономике Латвии.

- Ранее Вы говорили, что будут доступны 200 миллионов евро на содействие экономике в период кризиса, вызванного Covid-19. Как самоуправления смогут получить эти деньги?

- Во-первых, это не проекты для самоуправлений, а проекты для экономики. Правительство Латвии должно было принять ряд решений, которые замедлили экономическую активность в стране. Чтобы исправить ситуациюю, экономику нужно подогреть, создать дополнительное движение. Обычно в таких случаях общественный сектор вкладывает в инфраструктуру.

Мы предложили самоуправлениям расширенные возможности заявок на финансирование проектов из Еврофондов.

Повышенная готовность по двум направлениям - энергоэффективность и программа инвестиций в предпринимательскую деятельность.

Энергоэффективность означает утепление детских садов, школ, домов культуры. Зданий, которые принадлежат самоуправлениям. В рамках программы инвестиций в предпринимательскую деятельность предусматривается вложить средства в мероприятия, которые стимулирует предпринимательскую деятельность на конкретной территории. Например, построить дорогу, улицу, производственное здание, которое потом можно сдать в аренду предпринимателям. Такие мероприятия у нас уже были. Подход предыдущего правительства подразумевал квоты, которые распределялись между самоуправлениями, в результате чего проекты развивались очень медленно. Сейчас мы призываем ввести другую модель. Если есть готовый проект, техническая и закупочная документация и требуется лишь решение о выделении средств, то приходите в министерства - мы очень быстро оцениваем соответствие критериям.

Самоуправления нам сообщили, что у них есть проекты высокой степени готовности в общей сложности на 360 миллионов евро. Мы критически подошли к этому списку и оценили, сколько денег нам надо на муниципальные - примерно 180 млн евро. Плюс мы еще реализуем проект инвестиций в окружающую среду на 20 млн евро - создание площадок для биологических отходов на четыре полигонах. Таким образом мы выполним обязательства Латвии и подогреем экономику, так как там работы надо начинать незамедлительно. Так вот выглядит эта программа на 200 млн евро, которая сразу - этим летом и осенью - принесет новые рабочие места. Примерно 60% этих средств - финансирование Еврофондов, остальную часть самоуправления смогут занять в Госкассе и после выплатить.

- Как Вы оцениваете роль самоуправлений в обеспечении требований эпидемиологической безопасности? Например, участие мэра Лиепаи в богослужении?

- У нас были организованные министерством семинары для руководителей самоуправлений, где мы указали на необходимые меры. Ожидаем, что самоуправления отреагируют на нарушения, которые происходят на их территории. Например, в случае в Вилянах, где самоуправление никак не реагировало на сообщения жителей и фактически помешало полиции исполнять свои обязанности. В связи с этим я потребовал объяснений от руководителя Вилянской думы, почему самоуправление действовало вразрез с решением об эпидемиологической безопасности. Если говорить о случае в Лиепае, то и я, и сотрудники моего бюро говорили с Вилнитисом [Янис Вилнитис, мэр Лиепаи. - Прим. ред.]. Это мероприятие не было организовано самоуправлением, и там не было ничего со стороны местной думы, что помешало бы эпидемиологической безопасности или работе надзирающих органов. Сейчас Госполиция рассматривает жалобу и факты. И примет какое-то решение.

Вилнитис принимал участие как частное лицо, а не как мэр. Но я считаю, что как высокопоставленное должностное лицо он должен показывать пример жителям.

В этот раз он решил так не делать. Это плохо. Но оценивать поступок должны лиепайчане. Думаю, что он так сделал, предварительно не оценив последствия.

- Административно-территориальная реформа. Она может задержаться из-за Covid-19?

- Главный закон, связанный с этой реформой, рассматривается в Сейме. Его поддержали во втором чтении, и сейчас идет внесение предложений к третьему чтению. Конечно, это будет решением парламентской комиссии, каким образом и насколько быстро продвигать законопроект. Его планировалось принять в мае.

Я думаю, что по причине кризиса, связанного с Covid-19, законопроект может быть принят в июне.

Но это не является существенной помехой. Реформа должна иметь достаточный переходный период. Прошлая реформа была принята в декабре, а в силу вступила в июле. Я не считаю это хорошей практикой. Мы стремимся к тому, чтобы у самоуправлений был примерно год для подготовки к новой ситуации.

- Каким образом реформа поможет самоуправлениям более эффективно справиться с влиянием Covid-19 на экономику?

- У самоуправлений разный бюджет, разные возможности по вливанию средств для решения проблем. Этот кризис показывает это еще ярче. У нас есть самоуправления, которые очень активно увеличили объем расходов на социальные вопросы, оказали необходимую поддержку, чтобы центры социальной опеки могли работать по уменьшению распространения инфекции. У нас есть и самоуправления, в которых дела обстоят не так хорошо ввиду ограниченной как экономической, так и административной мощности.

Если смотреть с этой позиции, то более крепкие самоуправления смогут в будущем помочь преодолеть любой кризис.

Более сильные и экономически самостоятельные самоуправления станут поддержкой для всех жителей Латвии, которые смогут получить улучшенные социальные и другие муниципальные услуги. Конечно, и для предпринимателей, так как самоуправления это те, кто регулирует и своими вложениями поддерживает предпринимательскую деятельность.

- Это действительно означает, что услуги автоматически станут лучше? А если в результате объединения краев людям придется долго добираться до самоуправления?

- Ну, я думаю, что один из важных уроков, которые мы вынесли из кризиса Covid-19, таков, что объективная необходимость отправиться в административный центр самоупралвения - это скорее помеха, а не возможность. Мы весьма стимулировали то, чтобы самоуправления предоставляли услуги в удаленной форме. И действительно - абсолютное большинство жителей Латвии хотят получить услуги в удаленном виде. А тем, кто по причине каких-то серьезных проблем не может получить такие услуги, доступны другие способы, без езды в административный центр.

Это исторически ошибочное мышление, что жителям надо куда-то пойти, чтобы добраться до самоуправления.

Сейчас самоуправление доступно в каждом доме с подключением к Интернету, да и в любом другом месте, где есть Сеть, например в библиотеке. Мы подготовили рекомендации для самоуправлений по удаленной работе, и большинство местных властей способны ввести их уже сейчас. К сожалению, уровень развития технологий отличается, и некоторые самоуправления не вложили достаточно средств в развитие этой сферы. Предстоит их поддержать, чтобы удаленные услуги везде были доступны.

- Если говорить о Риге, где в начале введения режима ЧС общественный транспорт был переполнен, как министерство это оценивает?

- После объявления режима чрезвычайной ситуации и введения ограничений Rīgas satiksme (RS) посчитало, что надо сократить количество ежедневных рейсов. Потому что надо экономить деньги. Зачем тратить бюджетные средства, если пассажиров меньше? Ясно, что расходы за пустые рейсы надо компенсировать за счет муниципального бюджета. В тот момент, на мой взгляд, правление предприятия и совет приняли необдуманное решение, согласовали его с держателем долей капитала предприятия, исполнительным директором Риги Юрисом Радзевичем. Это совпало с тем, что в распоряжении исполнительного директора было письмо от Центра профилактики и контроля заболеваний с указанием, что такие шаги не стоит предпринимать. Но решения были другими.

В период режима ЧС подобные действия недопустимы.

Но господин Радзевич работу потом потерял, ушел с должности. Сразу было принято другое решение - число рейсов не только восстановили, но и увеличили.

- Именно эта ситуация и стала причиной отставки Радзевича?

- Да, это стало причиной. Мне кажется, правильно. Так и надо было поступить. Сейчас рейсов больше, чем было до введения режима ЧС, так компенсируется отсутствие микроавтобусного движения. Конечно, это значит, что расходы RS существенно вырастут, но это частично компенсируется сокращением расходов на топливо, цены на которое снизились. Так что может быть, что RS потребуется дополнительная субсидия в рамках этого года. Но она не будет такой большой, как может показаться.

- Как оцениваете работу временной администрации Рижской думы?

- Временная администрация назначена решением парламента. Фактически это чиновники трех государственных инстанций - Министерства регионального развития и среды, Министерства финансов и Министерства юстиции. Задачи - исполнять закон, решения правительства и в условиях режима ЧС - постановления других инстанций в соответствии с законными полномочиями. С исполнением закона у временной администрации дела идут хорошо. Устранены проблемы, которые были связаны с нарушением закона, например, в сфере обслуживания отходов. Нужно понимать, что работа временной администрации запланирована на весьма ограниченный период. Предстояло работать до конца апреля, то есть два месяца. А сейчас стало ясно, что работа продлится примерно полгода, немного больше. Это меняет модель принятия решений. Им все чаще приходится реагировать на актуальные ситуации.

Самоуправления свои функции должны выполнять, и ответственность за это сейчас лежит на плечах временной администрации. Это касается и решений, которые в нормальной ситуации приняла бы избранная дума.

Например, временная администрация утвердила муниципальный бюджет - было бы нелогично ждать конца сентября, получилось бы, что почти 10 месяцев из 12 город живет без бюджета. А это ненормально. У депутатов будет возможно вносить правки в бюджет, но это будет уже после избрания нового созыва. Временная администрация не является политической властью. Это назначенные Сеймом чиновники для выполнения функций и обязанностей.