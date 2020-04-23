В Беларуси фермер приютил медвежонка. Малыш потерял маму и сам пришёл к человеку

Скорее всего, детёныш остался без мамы и пришёл в деревню в поисках пропитания. Николаю было известно, что бурые медведи занесены в Красную книгу, потому, увидев животного (кстати, это - девочка), сразу рассказал об этом властям.

ФОТО: скриншот с pikabu.ru

Фермеру предложили два варианта: вернуть медведицу обратно в лес или же усыпить. На протяжение двух дней охотники обыскивали леса, чтобы найти мать медвежонка, однако поиски не увенчались успехом. Тогда Николаю было предложено усыпить детёныша, поскольку она слишком мала, чтобы выжить в диких условиях одной.

Мужчину этот вариант не устраивал и он принял решение оставить малышку на ферме. На зверя был оформлен паспорт, а зовут её теперь Василиса.

"Разве можно усыпить такого детеныша? Вдруг мы произошли не от обезьян, а от медведей? Вдруг это мой какой-то очень далекий родственник?" — сказал Николай.

Пока животное не проявляет агрессии, она ласковая как кошка и любит людей. Но уже сейчас Василиса может внезапно укусить или поцарапать.

Николай думает создать для Василисы специальный вольер и надеется, что это привлечет на его ферму туристов.