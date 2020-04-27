Видео ⟩ Брэд Питт сыграл в телешоу эксперта по корнавирусу. Получилось убедительно!

10 апреля ведущая CNN после очередного разговора поинтересовалась у Главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, члена группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Энтони Фаучи, кого бы тот предпочел в качестве исполнителя роли самого себя в новом сезоне шоу Saturday Night Live. Фаучи сказал, что выбрал бы Брэда Питта. Смотрите, что получилось!