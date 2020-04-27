Видео ⟩ Брэд Питт сыграл в телешоу эксперта по корнавирусу. Получилось убедительно!

10 апреля ведущая CNN после очередного разговора поинтересовалась у Главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, члена группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Энтони Фаучи, кого бы тот предпочел в качестве исполнителя роли самого себя в новом сезоне шоу Saturday Night Live. Фаучи сказал, что выбрал бы Брэда Питта. Смотрите, что получилось!
26 апреля желание эксперта исполнилось: его сыграл сам Брэд Питт. Об этом пишет "Медуза".
Актер начал свою речь с благодарности представительницам прекрасного пола, а потом вернулся к дискуссии с Трампом. В частности, он иронично обсудил фразу президента о скором появлении вакцины от коронавируса:
"Относительно скоро - интересная фраза. Относительно всей истории Земли, конечно, вакцина появится очень быстро. Но если ты скажешь другу: "Я скоро буду", а потом появишься через полтора года, то твоего друга это может относительно взбесить".
Актер прокомментировал и другие слова президента США. Получилось очень забавно. Впрочем, смотрите сами!
Видео: Брэд Питт в роли Энтони Фаучи
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