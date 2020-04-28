Скандал с Тодоренко: какие бренды разорвали с ней контракты?

Одной из первых от сотрудничества отказалась компания PepsiCo. Тодоренко рекламировала их продукцию - сок J7.

"Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакампании", - цитирует директора по коммуникациям PepsiCo Александра Костикова канал "360".

Он добавил, что контракт с ведущей пока не разорван, так как это юридическая процедура, которая занимает какое-то время. Компания объявит о своем решении позже.

После этого контракт с Тодоренко разорвала торговая марка Pampers, принадлежащая компании Procter & Gamble.

"В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной. Часть средств, изначально направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации", - сообщалось на странице компании в Instagram.

Бренд L'Oreal Russia сообщил, что не работает с Тодоренко с февраля 2020 года.

Добрый день. С февраля 2020 года компания L'Oréal не сотрудничает с Региной Тодоренко. — L'Oreal Russia (@lorealrussia) April 25, 2020

О решении бренда Calzedonia пока официально не сообщается. Напомним, что в 2018 году Регина Тодоренко стала амбассадором купальников Calzedonia.

Кроме крупных рекламных контрактов, в шоу "Пятница с Региной" появлялась реклама различных продуктов питания. Пока не известно о том, что будет с передачей. Телевизионные каналы, на которых работает Тодоренко, не комментировали ситуацию.

О резонансных высказываниях Регины Тодоренко написали десятки солидных изданий. Девушка подверглась нешуточной травле в соцсетях, представители шоу-бизнеса присоединились к обвинениям, но нашлись и те, кто высказался в ее защиту. Блогер несколько раз извинилась и даже записала видеообращение.