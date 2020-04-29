Новый клип Тимати собрал кучу дизлайков. В комментариях снова добиваются, чтобы видео удалили

Артисты представили 11-минутное музыкальное видео, в котором обыгрывается "жизнь с нуля". Сюжет начинается с того, что Тимати получает большую музыкальную награду. Лепс спрашивает молодого и успешного Тимати: "А ты бы смог всё вот это начать с нуля?", на что получает утвердительный ответ: "Легко".

"Такие эксперименты очень приземляют. Никто из нас не должен зарекаться. В жизни возможно всё",

— такими словами в социальной сети Instagram представил клип Тимати.

Отметим, что в клипе снялась экс-возлюбленная хип-хоп-исполнителя Алекса - в эпизодической роли она сыграла девушку, которая бросает парня в непростое для него время.

На момент публикации видео собрало более 1,2 млн просмотров, количество дизлайков превысило лайки: 71 тысяча против 43 тысяч соответственно, а в комментариях начался настоящий флешмоб с отсылками к "обнулению Путина" и прошлому видео Тимати "Москва", выпущенному совместно с Гуфом. Напомним, оно установило рекорд по количеству дизлайков в российском YouTube и было удалено авторами. Похоже, комментаторы добиваются этого вновь.

Некоторые из комментариев:

"Давайте дружно до ляма дизов дотянем, пусть и этот шлак удаляют";

"Тимати краса, в такой сложный момент дал людям повод сплотиться и поставить тебе дизов. Красава, уважение таким недореперам";

"Не хожу на митинги Не втираю дичь Дна очередного Я сумел достичь",

"Не хожу на митинги, не втираю дичь! Снова удалю я видео, маза фака бич!";

"Не хожу на митинги, Не втираю дичь, Думал за счет Лепса, Рейтинг свой достичь";

"Не хожу на митинги, Не втираю дичь, Но все что ни снимаю, Страшней чем рак и вич";

"Не хожу на митинги И не втрираю дичь. О боже сколько дизов Держись Тимур не хнычь";

"Не хожу на митинги Не втираю дичь Снова я решил Дно своё пробить";

"Не хожу на митинги Не втираю дичь Второй рекорд дизлайков Легко смогу достичь";

"Не хожу на митинги, Не втираю дичь Дно опять пробито, Гуф, посторонись";

"С чистого листа! " = "обнуление сроков ПУПКИНА". Скрытый смысл послания песни!!!!

"Не хожу на митинги, Не втираю дичь Спи спокойно, владимир владимирович";

"Еще года не прошло с продажного клипа "Москва", а Тимати запилил уже новый трек про обнуление. Мммда......"

"Теперь вместо стендапа я буду смотреть комментарии к клипам Тимати. Ребят, вы лучшие";

"Захожу каждый час, чтобы почитать новые шедевральные коменты=)".

Видео: Тимати feat. Григорий Лепс - "С чистого листа"