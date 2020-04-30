Пт, 1.05.2020
Кризис Covid-19 - не кратковременное мероприятие и нужно учиться возвращаться к нормальной жизни постепенно, позволив развиваться и экономике. Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Covid-19 в мире: Московские врачи пишут жалобы в ФСБ, а Беларусь обгоняет соседей

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Почему врачи в московском регионе пишут жалобы в ФСБ и Следственный комитет.
  • Левада-центр: 48% россиян не одобряют действия федеральной власти.
  • Необъявленная эпидемия в белорусском городе – спецрепортаж.
  • Один день врача-инфекциониста в Ужгороде.
  • Главный инфекционист США рассказал о лекарстве от коронавируса.

В России - более 100 тысяч заболевших коронавирусом. По данным социологического опроса, около половины россиян не одобряют действия федеральных властей. 

Беларусь по числу заболевших опережает всех своих соседей кроме России. По официальным данным, в стране более 14 тысяч случаев коронавируса.

США рассказали об успешном испытании лекарства от коронавируса. Что известно о новом препарате?

Видео: ГЛАВНОЕ | 30.04.20 

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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