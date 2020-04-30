Covid-19 в мире: Московские врачи пишут жалобы в ФСБ, а Беларусь обгоняет соседей

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Почему врачи в московском регионе пишут жалобы в ФСБ и Следственный комитет.
- Левада-центр: 48% россиян не одобряют действия федеральной власти.
- Необъявленная эпидемия в белорусском городе – спецрепортаж.
- Один день врача-инфекциониста в Ужгороде.
- Главный инфекционист США рассказал о лекарстве от коронавируса.
В России - более 100 тысяч заболевших коронавирусом. По данным социологического опроса, около половины россиян не одобряют действия федеральных властей.
Беларусь по числу заболевших опережает всех своих соседей кроме России. По официальным данным, в стране более 14 тысяч случаев коронавируса.
США рассказали об успешном испытании лекарства от коронавируса. Что известно о новом препарате?
Видео: ГЛАВНОЕ | 30.04.20
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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