Covid-19 в мире: Московские врачи пишут жалобы в ФСБ, а Беларусь обгоняет соседей

В этом выпуске:

Почему врачи в московском регионе пишут жалобы в ФСБ и Следственный комитет.

Левада-центр: 48% россиян не одобряют действия федеральной власти.

Необъявленная эпидемия в белорусском городе – спецрепортаж.

Один день врача-инфекциониста в Ужгороде.

Главный инфекционист США рассказал о лекарстве от коронавируса.

В России - более 100 тысяч заболевших коронавирусом. По данным социологического опроса, около половины россиян не одобряют действия федеральных властей.

Беларусь по числу заболевших опережает всех своих соседей кроме России. По официальным данным, в стране более 14 тысяч случаев коронавируса.

США рассказали об успешном испытании лекарства от коронавируса. Что известно о новом препарате?

Видео: ГЛАВНОЕ | 30.04.20

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