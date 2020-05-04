Mini Cooper и квартира в Риге. Имущество Винькеле и ее доходы на посту министра

Еще 409 евро в прошлом году Винькеле получила в качестве пособия от Государственного агентства социального страхования (VSAA). Других доходов в прошлом году у нее не было.

В налоговой декларации указано, что министр имеет накопления в размере 16 000 евро.

Ей принадлежит автомобиль Mini Cooper 2008 года, а также квартира в Риге.

Винькеле имеет долговые обязательства в размере 13 549 евро. Годом ранее ее долговые обязательства составляли 18 789 евро.

В прошлом году министр заняла должность члена правления в организациях Attīstībai/Par! и Kustība "Par!".

Согласно архивной информации агентства LETA, в 2018 году в налоговой декларации Винькеле не было указано никаких доходов, потому что политик жила на стипендии и накопления.

Советник министра Эдгвар Скварик тогда объяснял, что в 2017/2018 учебном году Винькеле была стипендиатом Института Маккейна при Аризонском университете в США.