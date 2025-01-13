Жительница Алуксне по имени Яна недавно была выселена из жилища, для покупки которого 17 лет назад - в 2008 году - она взяла кредит в банке. Кредит погашен, правда, не без судебных разбирательств и участия присяжного судебного исполнителя, однако теперь это жилье продано на аукционе. Значит, двухкомнатную квартиру приобрел кто-то другой. По данным телепередачи LTV 4.studija, ситуация обошлась Яне более чем в 20 тысяч евро, но в итоге она все равно лишилась своего жилья.
ВИДЕО ⟩ Жительница Алуксне выплатила кредит, но осталась без жилья
Жительница Алуксне в 2008 году оформила банковский кредит, чтобы приобрести это жилище. Сейчас заем погашен, однако жить в квартире женщина больше не может, сообщает 4.studija.
По словам Яны, однажды, вернувшись с работы, она обнаружила в своем доме посторонних людей и полицейских. Они приехали, чтобы выселить Яну из единственного места, где она жила на протяжении 16 лет.
Как сообщает передача, в 2008 году Яна взяла в Swedband ипотечный кредит для покупки данного имущества. Двухкомнатная квартира соответствовала ее запросам: там было печное (дровяное) отопление, и располагалось жилье за пределами центра города.
"Реальную стоимость квартиры я не знала, потому что мне не нужно было этого знать. Но поскольку ходили слухи, что в Алуксне жилье дорожает, я согласилась на ту цену - сумма займа составляла 15,9 тысячи, а сумма ипотеки - 17,4 тысячи. Это был ипотечный кредит и кредит на заем в банке", - рассказывает женщина в ходе передачи.
Итого покупка тогда обошлась почти в 22 тысячи евро. Позже выяснилось, что в построенном в 1928 году доме невозможно оборудовать удобства, а саму квартиру оценили по необоснованно высокой стоимости.
В Ассоциации заемщиков поясняют в эфире передачи, что избыточно высокий "пузырь" цен на недвижимость лопнул, когда в Латвии заработал Кредитный регистр. Выяснилось, что люди нередко умалчивали о своих долговых обязательствах перед финансовыми учреждениями, и значит - их платежеспособность далеко не так высока, как хотелось бы.
Это означает, что Яна взяла 17 тысяч евро, чтобы купить жилье, реальная цена которого, возможно, как минимум в три раза меньше.
Представители банка напоминают: с кредитором нужно контактировать еще до того, как начинаются просрочки по платежам, тогда ситуацию можно попытаться решить. К сожалению, в случае Яны сделать это вовремя уже не удалось.
Юрист Алвис Пилагс в передаче 4.studija, комментируя эту и аналогичные ситуации, говорит: "Государство, по правде говоря, бросило этого человека, то есть оставило эту часть общества без должного внимания, проигнорировало их права, что и стало причиной миграционной волны, когда обычные жители Латвии уезжали за границу".
Видео: Сюжет передачи 4.studija
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