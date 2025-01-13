ВИДЕО Жительница Алуксне выплатила кредит, но осталась без жилья

Жительница Алуксне в 2008 году оформила банковский кредит, чтобы приобрести это жилище. Сейчас заем погашен, однако жить в квартире женщина больше не может, сообщает 4.studija.

По словам Яны, однажды, вернувшись с работы, она обнаружила в своем доме посторонних людей и полицейских. Они приехали, чтобы выселить Яну из единственного места, где она жила на протяжении 16 лет.

Как сообщает передача, в 2008 году Яна взяла в Swedband ипотечный кредит для покупки данного имущества. Двухкомнатная квартира соответствовала ее запросам: там было печное (дровяное) отопление, и располагалось жилье за пределами центра города.

"Реальную стоимость квартиры я не знала, потому что мне не нужно было этого знать. Но поскольку ходили слухи, что в Алуксне жилье дорожает, я согласилась на ту цену - сумма займа составляла 15,9 тысячи, а сумма ипотеки - 17,4 тысячи. Это был ипотечный кредит и кредит на заем в банке", - рассказывает женщина в ходе передачи.