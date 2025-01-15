Латвия активно готовится к предстоящему отключению от энергосистемы БРЭЛЛ, которую контролирует Россия, и переходу на синхронизацию с европейской энергосистемой. Этот процесс во многом был профинансирован за счет средств европейских фондов, что позволяет избежать резкого роста тарифов. Об этом сообщили президент Международного энергетического совета Латвии Ольга Богданова и представитель Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Ивар Зариньш в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает LSM+.
"На это [подготовку к отключению от БРЭЛЛ и синхронизации с сетями ЕС] привлекались гигантские европейские средства в течение многих лет. До 80% [инвестиций] - в зависимости от того, какой проект. Так что существенных скачков в тарифах не будет.
Единственное, что нужно учитывать - что раньше часть услуг балансировки системы мы получали - они были общие с кольцом БРЭЛЛ. А сейчас нам нужно будет эти услуги обеспечивать самим в странах Балтии. Из-за этого возможно удорожание - по оценке операторов, в районе 1%. Но кто будет обеспечивать эти услуги балансировки? Предприятия в Латвии, Литве и Эстонии (надеюсь, что больше в Латвии). Это экономика, это нам полезно", - заверила Ольга Богданова.
Ольга Богданова отметила, что кратковременно стоимость электроэнергии может увеличиться, но рост будет незначительным - примерно до 5%.
Однако это подорожание, по ее словам, не станет долгосрочным. Более того, с развитием местных генерирующих мощностей цены в будущем могут начать снижаться.
Ивар Зариньш считает, что Латвия может даже выиграть от синхронизации с европейской энергосистемой.
"Потому что у нас для этих новых обстоятельств самый подходящий портфель генерации. Наша система создана как раз для того, чтобы мы могли эффективно работать в разных режимах. Возможно, наши ТЭЦ очень неплохо заработают в этих новых условиях. Потому что балансировку будем обеспечивать без помощи РФ, без Беларуси. Это значит, кто-то на этом будет зарабатывать, и скорее всего это будем мы", - сказал Зариньш.
"Если мы говорим про расходы, то […] мы хорошо поработали и использовали при этом европейские деньги. В основном всё это сделано с использованием европейских денег.
Вся инфраструктура, которая создана, - эти расходы почти все уже вложены в тариф. То есть на тариф это почти вообще не повлияет.
Будут еще какие-то маленькие нюансы […], но это будут сравнительно незначительные дополнительные затраты", - добавил Зариньш.
Ранее сообщалось, что 8 февраля, страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и присоединятся к континентальному европейскому диапазону частот.
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