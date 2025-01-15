"На это [подготовку к отключению от БРЭЛЛ и синхронизации с сетями ЕС] привлекались гигантские европейские средства в течение многих лет. До 80% [инвестиций] - в зависимости от того, какой проект. Так что существенных скачков в тарифах не будет.

Единственное, что нужно учитывать - что раньше часть услуг балансировки системы мы получали - они были общие с кольцом БРЭЛЛ. А сейчас нам нужно будет эти услуги обеспечивать самим в странах Балтии. Из-за этого возможно удорожание - по оценке операторов, в районе 1%. Но кто будет обеспечивать эти услуги балансировки? Предприятия в Латвии, Литве и Эстонии (надеюсь, что больше в Латвии). Это экономика, это нам полезно", - заверила Ольга Богданова.

Ольга Богданова отметила, что кратковременно стоимость электроэнергии может увеличиться, но рост будет незначительным - примерно до 5%.

Однако это подорожание, по ее словам, не станет долгосрочным. Более того, с развитием местных генерирующих мощностей цены в будущем могут начать снижаться.