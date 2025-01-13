Эксперт: нехватка стажа может оставить людей без полноценной пенсии

Сейчас, чтобы выйти на пенсию, необходимо достичь возраста 65 лет и накопить минимум 20 лет страхового стажа. Проработавшие 30 и более лет могут уйти на пенсию в 63 года. Продолжается и восстановление доплат за накопленный до конца 1995 года стаж - в будущем году их получат, те, кто вышел на пенсию в 2015-2017 годах.

В то же время Лейшкалнс отметил, что повышение минимального стажа с 15 до 20 лет грозит тем, что многие люди останутся без полноценной пенсии.

"Человек может за 15 или 18 лет внести очень большой капитал. И если у него не хватает этого стажа, его капитал отправляется в мусорник. Он не имеет права получать свой пенсионный капитал, он имеет право только на пособие", - заявил эксперт.

С января в Латвии увеличен размер минимальной пенсии. База для ее расчета повышена со 171 до 189 евро, а для людей с инвалидностью с детства - с 206 до 226 евро. В два раза вырос и необлагаемый минимум для пенсий - с 500 до 1000 евро. Поправки касаются всех пенсионеров, однако Лейшкалнс отметил, что это будет сказываться на тех, кто продолжает работать.

"Почему так? Потому что у них уже был фиксированный необлагаемый минимум. И на данный момент, если бы просто повысили эту ставку для всех до 25,5%, они бы очень много теряли. Встал бы вопрос: работать или не работать, или работать официально или не работать", - сказал Лейшкалнс.

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