Реформа наследства в Латвии: что изменилось и как не унаследовать долги?

"Если вы хотите что-то завещать, важно проговорить все нюансы со всеми своими наследниками - как теми, кому вы хотите что-то оставить, так и теми, кому вы не собираетесь ничего оставлять. Нужно объяснить им свои действия, постараться выяснить их отношение к этой проблеме и дальше уже действовать в соответствии с ситуацией. Договариваться всегда лучше, чем судиться, поверьте мне. Это и дешевле, и быстрее. А самое главное, это сохраняет отношения в семье. Потому что если вы не оставили завещания и не договорились обо всем со своими наследниками, то можете быть на 80 процентов уверены в том, что отношения в семье очень сильно испортятся".