С 1 января 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила наследования, призванные сделать процесс получения имущества умершего проще и безопаснее для потенциальных наследников. Юрист, риэлтор и сертифицированный медиатор Дмитрий Трофимов рассказал о плюсах и возможных подводных камнях реформы в программе "Домская площадь", пишет LSM+.
Реформа наследства в Латвии: что изменилось и как не унаследовать долги?
Разговор о наследовании начинается с заверений эксперта о том, что перемены пошли всем на пользу, и он рекомендует не бояться этих изменений.
"Не нужно пугаться слова "реформа". Мы привыкли к тому, что в результате реформирования положение дел обычно ухудшается, но в данном случае все изменения - к лучшему", - уверяет юрист.
Первая важная новация: наследник теперь не отвечает за долги умершего сверх стоимости передаваемого имущества. Ранее существовала путаница, когда человек мог автоматически считаться принявшим наследство вместе с долгами, даже если он не обращался к нотариусу. Это часто приводило к неприятным ситуациям, когда долговые обязательства превышали стоимость всего наследства.
Была и сложная, хлопотная процедура инвентаризации, которая оставалась единственным выходом. Теперь же закон дает четкую гарантию: принявший наследство больше не рискует собственным имуществом, если долги умершего окажутся слишком большими. Ответственность ограничена рамками самой наследственной массы.
Еще одна деталь - кредиторы умершего должны заявить о своих правах в течение двух месяцев, иначе их требования учтены не будут.
В то же время для нотариусов появились дополнительные сложности. В случаях, когда кто-то отказывается от наследства, нужно известить всех потенциальных наследников вплоть до третьей степени родства. Пока не совсем ясно, как эта процедура будет работать на практике.
Важным пунктом юрист называет завещание. Если его нет, доля имущества распределяется по закону среди всех наследников. Однако когда завещание все же составлено, оно приоритетно, хотя "неотклоняемые наследники" имеют право претендовать на половину от того, что они получили бы по закону, даже если их не упомянули в завещании.
"Если завещания нет, то наследство будет делиться по закону между всеми наследниками. Если завещание есть, то оно, конечно, принимается во внимание, но своей доли могут потребовать неотклоняемые наследники - те, которые не указаны в завещании, но имеют право на половину от того, что им было бы положено по закону".
При этом даже незаверенный у нотариуса документ считается завещанием. Трофимов признает, что этим пользуются мошенники, и советует тщательно подходить к вопросу оформления.
"Единственный способ, как можно что-то завещать и быть стопроцентно уверенным, что человек это получит, - договор наследования. Правда, тут есть два нюанса. Первый - такой договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке. Второй - его должны подписать все неотклоняемые наследники, что иногда просто невозможно. Существуют также и другие способы наследования имущества - например, дарение либо договор купли-продажи в разных видах".
Поскольку конфликты из-за наследства нередко приводят к ссорам в семьях, Трофимов подчеркивает важность консультаций с медиатором, чтобы разрешить спорные вопросы заранее и не допустить взаимных обид.
"Если вы хотите что-то завещать, важно проговорить все нюансы со всеми своими наследниками - как теми, кому вы хотите что-то оставить, так и теми, кому вы не собираетесь ничего оставлять. Нужно объяснить им свои действия, постараться выяснить их отношение к этой проблеме и дальше уже действовать в соответствии с ситуацией. Договариваться всегда лучше, чем судиться, поверьте мне. Это и дешевле, и быстрее. А самое главное, это сохраняет отношения в семье. Потому что если вы не оставили завещания и не договорились обо всем со своими наследниками, то можете быть на 80 процентов уверены в том, что отношения в семье очень сильно испортятся".
Отсутствие разговоров и нежелание открыто обсудить мотивы и пожелания часто приводят к эскалации, отмечает юрист.
"Проблема в том, что люди между собой не разговаривают - не выясняют истинных мотивов и желаний. Они допускают эскалацию конфликта, который, на самом деле, можно было бы решить очень мирно и спокойно на каких-то ранних стадиях. Иногда это уходит туда, откуда возврата уже просто нет".
В семейных делах есть и государственная поддержка: при рассмотрении определенных споров можно получить до пяти бесплатных часов работы медиатора. Для этого надо обратиться в Совет сертифицированных медиаторов.
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