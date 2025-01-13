Поддержав предложение Министерства культуры (KM), на заседании Коалиционного совета правящих партий политики сегодня решили выделить команде анимационного фильма "Поток", завоевавшего награду "Золотой глобус", денежную премию от Кабинета Министров (MK) в размере 300 000 евро. Эта сумма эквивалентна той, которую получают спортсмены за высокие достижения на международном уровне. Окончательное утверждение такого решения еще предстоит в ходе заседания правительства.
Объявлена сумма премии для создателей мультфильма "Поток"
Феноменальный международный успех мультфильма "Поток" - получение в США кинематографической премии "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", награда Европейской киноакадемии в номинации "Лучшая анимационная лента", а также попадание в число 15 картин, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм" - по мнению KM, является тем моментом, когда стоит взглянуть на потенциал латвийской киноотрасли на мировой арене и оценить позитивное влияние на имидж и узнаваемость Латвии, особенно в среде любителей кино и культуры.
Отдавая должное феноменальным достижениям "Поток", Министерство культуры предложило правительству укреплять международный успех латвийской анимации и выделить финансирование из государственной бюджетной программы средств на непредвиденные случаи по следующим позициям:
- 300 000 евро денежной премии авторам анимационного фильма "Поток": режиссеру Гинту Зилбалодису, продюсеру Матису Кажа, композитору Рихардсу Залюпе и всей команде студии Dream Well Studio.
- 150 000 евро для покрытия расходов на международный маркетинг в сфере кинематографа. Фильму "Поток" необходимо постоянное финансирование на покрытие расходов по продвижению за рубежом. То же относится и к другим латвийским фильмам, которым, чтобы заявлять о себе на международном уровне, участвовать в конкурсном отборе фестивалей и находить успешных партнеров для копродукции и дистрибуции (как это было в случае с мультфильмом "Поток"), нужно оплачивать взносы за участие в международных кинорынках, развивать проекты на специализированных курсах и покрывать иные маркетинговые расходы.
Государственная поддержка кинопроизводства в Латвии, если сравнивать с соседними странами Балтии, не считается конкурентоспособной: в 2024 году госфинансирование кинематографа в Эстонии составляло 19 717 363 евро, в Литве - 10 053 000 евро, а в Латвии всего 8 468 807 евро.
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