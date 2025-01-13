Объявлена сумма премии для создателей мультфильма "Поток"

Феноменальный международный успех мультфильма "Поток" - получение в США кинематографической премии "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", награда Европейской киноакадемии в номинации "Лучшая анимационная лента", а также попадание в число 15 картин, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм" - по мнению KM, является тем моментом, когда стоит взглянуть на потенциал латвийской киноотрасли на мировой арене и оценить позитивное влияние на имидж и узнаваемость Латвии, особенно в среде любителей кино и культуры.