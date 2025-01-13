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Объявлена сумма премии для создателей мультфильма "Поток"

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Кадр из мультфильма "Поток"
Кадр из мультфильма "Поток" Фото: Ekrānuzņēmums no video

Поддержав предложение Министерства культуры (KM), на заседании Коалиционного совета правящих партий политики сегодня решили выделить команде анимационного фильма "Поток", завоевавшего награду "Золотой глобус", денежную премию от Кабинета Министров (MK) в размере 300 000 евро. Эта сумма эквивалентна той, которую получают спортсмены за высокие достижения на международном уровне. Окончательное утверждение такого решения еще предстоит в ходе заседания правительства.

Феноменальный международный успех мультфильма "Поток" - получение в США кинематографической премии "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", награда Европейской киноакадемии в номинации "Лучшая анимационная лента", а также попадание в число 15 картин, претендующих на "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм" - по мнению KM, является тем моментом, когда стоит взглянуть на потенциал латвийской киноотрасли на мировой арене и оценить позитивное влияние на имидж и узнаваемость Латвии, особенно в среде любителей кино и культуры.

Отдавая должное феноменальным достижениям "Поток", Министерство культуры предложило правительству укреплять международный успех латвийской анимации и выделить финансирование из государственной бюджетной программы средств на непредвиденные случаи по следующим позициям:

  • 300 000 евро денежной премии авторам анимационного фильма "Поток": режиссеру Гинту Зилбалодису, продюсеру Матису Кажа, композитору Рихардсу Залюпе и всей команде студии Dream Well Studio.
  • 150 000 евро для покрытия расходов на международный маркетинг в сфере кинематографа. Фильму "Поток" необходимо постоянное финансирование на покрытие расходов по продвижению за рубежом. То же относится и к другим латвийским фильмам, которым, чтобы заявлять о себе на международном уровне, участвовать в конкурсном отборе фестивалей и находить успешных партнеров для копродукции и дистрибуции (как это было в случае с мультфильмом "Поток"), нужно оплачивать взносы за участие в международных кинорынках, развивать проекты на специализированных курсах и покрывать иные маркетинговые расходы.

Государственная поддержка кинопроизводства в Латвии, если сравнивать с соседними странами Балтии, не считается конкурентоспособной: в 2024 году госфинансирование кинематографа в Эстонии составляло 19 717 363 евро, в Литве - 10 053 000 евро, а в Латвии всего 8 468 807 евро.

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