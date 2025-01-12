Холдинговая компания SIA EG Consulting, которая до февраля прошлого года называлась SIA Elkor grupa, исключена из Регистра предприятий, сообщает портал Firmas.lv.
Бывшая компания Elkor Group исключена из Регистра предприятий
Предприятие было исключено из Коммерческого регистра в четверг, 9 января.
Предприятие управляло магазинами Elkor Sport, Elkor Tehnika, центром моды и интерьера Podium, а также интернет-магазинами elkor.lv и kimko.lv.
Уже сообщалось, что оборот EG Consulting в 2022 году составил 7 400 евро, а прибыль - 672 евро.
EG Consulting была зарегистрирована в 1997 году с уставным капиталом в 2 828 евро. С октября 2022 года EG Consulting принадлежала только SIA Plus īpašumi, которым владеют Андрей Хорхин (34,98%), Андрей Сычов (34,98%), Андрей Власов (10,34%), Гунар Визулис (9,85%) и Алексей Трофимов (9,85%).
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