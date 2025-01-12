Бывшая компания Elkor Group исключена из Регистра предприятий

Предприятие было исключено из Коммерческого регистра в четверг, 9 января.

Предприятие управляло магазинами Elkor Sport, Elkor Tehnika, центром моды и интерьера Podium, а также интернет-магазинами elkor.lv и kimko.lv.

Уже сообщалось, что оборот EG Consulting в 2022 году составил 7 400 евро, а прибыль - 672 евро.

EG Consulting была зарегистрирована в 1997 году с уставным капиталом в 2 828 евро. С октября 2022 года EG Consulting принадлежала только SIA Plus īpašumi, которым владеют Андрей Хорхин (34,98%), Андрей Сычов (34,98%), Андрей Власов (10,34%), Гунар Визулис (9,85%) и Алексей Трофимов (9,85%).

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