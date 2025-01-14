Демографические проблемы и старение общества усиливают нехватку рабочей силы.

В ближайшие годы ожидается высокий спрос на работников в строительстве, здравоохранении, социальной сфере и гостиничном бизнесе.

А спрос на работников в сферах с активным внедрением роботизации и искусственного интеллекта, таких как торговля, логистика и низкотехнологичное производство, значительно снизится.

Снижение интереса к IT-специалистам за последние 2-3 года, по словам Бродиньша, - это не кризис отрасли, а естественная трансформация. Младшие программисты и тестировщики становятся менее востребованы, но появляется растущий спрос на экспертов, работающих с искусственным интеллектом.

Конкуренция на рынке труда возросла: количество вакансий сократилось на 20%. Работодатели теперь могут выбирать из множества кандидатов.

Молодежь часто не может найти работу из-за неверного выбора профессии или недостаточной мотивации.

Тем не менее области STEM - науки, технологии, инженерия и математика - остаются перспективными для молодежи, поскольку спрос на эти профессии будет только расти.

Ключевым трендом ближайших лет станет необходимость обновления базовых навыков работников, и многие из них вынуждены будут сменить профессию. Бродиньш считает, что такие изменения - это естественная часть адаптации на рынке труда.

"Разные курсы, тренинги, в том числе и онлайн, - все это необходимо для того, чтобы быть сегодня конкурентоспособным. Конечно, у государства есть различные программы переквалификации, но самому работнику надо понять: если он долго не может найти работу или его не устраивает зарплата - то, может быть, стоит поменять квалификацию? Тем более что сейчас для этого есть много возможностей. Благодаря современным технологиям и методикам профессию можно сменить гораздо быстрее, чем раньше", - высказался Бродиньш.

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