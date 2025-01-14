Основная проблема рынка труда Латвии - несоответствие между спросом и предложением. В одних отраслях не хватает специалистов, в других - их избыток. Поэтому многим придется осваивать новые навыки и менять профессию, отметил Айвис Бродиньш, глава Alma Career Latvia и портала CV-Online, в эфире Латвийского радио 4, сообщает LSM+.
Эксперт по персоналу: многим латвийцам придется сменить профессию
Демографические проблемы и старение общества усиливают нехватку рабочей силы.
В ближайшие годы ожидается высокий спрос на работников в строительстве, здравоохранении, социальной сфере и гостиничном бизнесе.
А спрос на работников в сферах с активным внедрением роботизации и искусственного интеллекта, таких как торговля, логистика и низкотехнологичное производство, значительно снизится.
Снижение интереса к IT-специалистам за последние 2-3 года, по словам Бродиньша, - это не кризис отрасли, а естественная трансформация. Младшие программисты и тестировщики становятся менее востребованы, но появляется растущий спрос на экспертов, работающих с искусственным интеллектом.
Конкуренция на рынке труда возросла: количество вакансий сократилось на 20%. Работодатели теперь могут выбирать из множества кандидатов.
Молодежь часто не может найти работу из-за неверного выбора профессии или недостаточной мотивации.
Тем не менее области STEM - науки, технологии, инженерия и математика - остаются перспективными для молодежи, поскольку спрос на эти профессии будет только расти.
Ключевым трендом ближайших лет станет необходимость обновления базовых навыков работников, и многие из них вынуждены будут сменить профессию. Бродиньш считает, что такие изменения - это естественная часть адаптации на рынке труда.
"Разные курсы, тренинги, в том числе и онлайн, - все это необходимо для того, чтобы быть сегодня конкурентоспособным. Конечно, у государства есть различные программы переквалификации, но самому работнику надо понять: если он долго не может найти работу или его не устраивает зарплата - то, может быть, стоит поменять квалификацию? Тем более что сейчас для этого есть много возможностей. Благодаря современным технологиям и методикам профессию можно сменить гораздо быстрее, чем раньше", - высказался Бродиньш.
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