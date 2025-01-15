Родила из-за нехватки работы в регионе. Из семьи в Латгале изъяли 12 детей

В доме дымит дымоход, снег с тропинок убран. В самодельной кормушке для птиц лежит сало. Еще три года назад из этого дома выбежали бы дети и начали играть в снежки. Теперь дом недалеко от Резекне пуст, так как в нем больше не живет ни один из 12 детей - в семье констатировали насилие. И другие регионы в Латгале борются с проблемой - многодетные родители живут на детские пособия, так как работы вблизи нет. Однако воспитывать детей у них особо не получается. Как государству сделать таких родителей крепче?