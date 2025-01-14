Петерис Лейшкалнс, эксперт Латвийской конфедерации работодателей, в программе "Кейс" на LSM+ выразил мнение, что новые налоговые изменения могут негативно сказаться на рынке аренды и доступности жилья в Латвии. Он отметил, что повышение налогов на капитал и прибыль от его роста усложнит сделки с недвижимостью.
Эксперт: налоговая реформа ухудшит ситуацию на рынке недвижимости
По словам Лейшкалнса, этот налог замедляет сделки с недвижимостью, заставляя людей сомневаться, стоит ли им продавать или покупать жилье. В результате, объекты теряют способность быстро менять владельцев, а рынок теряет свою динамичность.
"Это может на аренду домохозяйств повлиять и на оборот недвижимости. […] Это очень нехорошо влияет на оборот недвижимости, и каждая недвижимость быстрым образом не находит свое место. Люди не хотят, будут думать [прежде чем совершать сделки]. Это очень нехорошо", - считает он.
Лейшкалнс отметил, что на рынке аренды жилья ситуация также ухудшается. Повышение налога ведет к увеличению стоимости аренды, поскольку арендодатели компенсируют дополнительные расходы, включая налог в цену.
"Из-за этого у нас рынок аренды на 10% дороже, чем он мог быть бы. Сейчас будет еще чуть-чуть выше", - сказал Лейшкалнс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!