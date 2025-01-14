Эксперт: налоговая реформа ухудшит ситуацию на рынке недвижимости

По словам Лейшкалнса, этот налог замедляет сделки с недвижимостью, заставляя людей сомневаться, стоит ли им продавать или покупать жилье. В результате, объекты теряют способность быстро менять владельцев, а рынок теряет свою динамичность.

"Это может на аренду домохозяйств повлиять и на оборот недвижимости. […] Это очень нехорошо влияет на оборот недвижимости, и каждая недвижимость быстрым образом не находит свое место. Люди не хотят, будут думать [прежде чем совершать сделки]. Это очень нехорошо", - считает он.

Лейшкалнс отметил, что на рынке аренды жилья ситуация также ухудшается. Повышение налога ведет к увеличению стоимости аренды, поскольку арендодатели компенсируют дополнительные расходы, включая налог в цену.

"Из-за этого у нас рынок аренды на 10% дороже, чем он мог быть бы. Сейчас будет еще чуть-чуть выше", - сказал Лейшкалнс.

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