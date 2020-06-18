Клипы Семенович, Noize MC и других зарубежных звезд, которые снимали в Латвии. А вы знали?

Каста - "Миллиард лет"

Ранее мы уже рассказывали, что у "Касты" есть несколько клипов, которые они снимали в Латвии, вот еще один их них. Артисты даже сняли отдельный фильм, о том как создавали это музыкальное видео. Рекомендуем посмотреть!

Fike - Холодно

Российский хип-хоп артист Николай Уткин (FIKE) в 2018 году снял в Латвии свой видеоклип на песню "Холодно". В нем без проблем можно узнать тоннель в Спикери. А как вам замерзший лес и колесо обозрения? Красиво, не правда ли?

Саша Самойленко & TOMAS band - "Над кукушкиным гнездом"

В 2013 году латвийский режиссер Дарий Карякин снял клип для российской группы TOMAS band. Стоит сказать, что в нем снимались рижане и сам лидер группы - Саша Самойленко. Видео получилось необычным и больше напоминает мини-фильм в жанре триллера. В нем есть даже место для любви.

А как вам?

Lanskoy & Co. - "Жизнь в рассеянном свете"

Музыкальный проект Lanskoy & Co. хорошо известен публике по песням из популярных российских сериалов "Физрук", "Филфак", "Адаптация", а солист проекта Дмитрий Ланской в качестве музыкального продюсера участвовал в проектах "Сладкая жизнь", "80-е", "Реальные пацаны", "Бедные люди", "Я худею" и многих других. В этот раз музыканты сняли клип в различных латвийских локациях, в том числе, на сцене легендарного рижского театра Dailes.

Мария Шумакова - "Босиком"

22 мая звезда сериала "Сладкая жизнь" Мария Шумакова представила дебютный клип на песню "Босиком". Съемки видео проходили в Риге, которую Мария нежно любит.

"Там я забываю про хлопоты и московскую суету, про бесконечные дела, цели, амбиции и намерения. Там мне удается сконцентрироваться на жизни: на море, на ощущениях, на общении с друзьями. Именно в Риге я начала петь, сочинять песни, поэтому свое первое музыкальное видео захотелось связать с этим городом, я ему бесконечно благодарна за легкость и вдохновение", - призналась она.

Известно, что в проекте принимал участие известный латвийский визажист и гример Елена Пидяш.

Noize MC - "Выдыхай"

В 2017 году популярный хип-хоп исполнитель Noize MC давал интервью латвийскому YouTube-каналу "Говорящие головы" и рассказал, что клип "Выдыхай" снимался в Латвии. Режиссером видео был тот самый Виктор Вилкс, который ранее уже работал с "Би-2", "Кастой", "Мумий Тролль" и многими другими артистами.

Анна Семенович - "Я за тобой"

Латвийский режиссер Виктор Вилкс снимал клипы не только для рокеров и рэперов. В его коллекции есть видео для популярной российской исполнительницы Анны Семенович. Без каких-либо трудностей можно узнать место, где были сняты основные сцены ролика. А вы узнали?

А вот и еще несколько музыкальных видео роликов, которые были сняты в нашем городе:

AСEM - "Гроза"

Казахстанская этно-рок-певица Асем один из своих клипов сняла в Риге. Директоров видео был знаменитый диджей и продюсер Алекс Ветров.

Кстати, если вы о такой не слышали, то рекомендуем узнать побольше. Девушка училась в Голливудской школе R.M.A. в Москве, позже окончила актерское отделение ВГИКа по специальности актриса драматического театра и кино. Выделяет ее оригинальная подача, манера исполнения и вокальные данные.

Jonas Blue FT. Paloma Faith - "Mistakes"

Мало кто знает, но этот модный и яркий клип британского диджея Jonas Blue и певицы Паломы Фейт (Paloma Faith) "Mistakes" был снят в Риге. Клип совсем свежий - 2020 года, поэтому смело можно включать и танцевать вместе с его героями.