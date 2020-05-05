Тимати отключил счетчик лайков под своим новым клипом

Напомним, за первых три дня после премьеры видео получило 130 тысячи дизлайков и около 50 тысяч лайков, а в комментариях начался настоящий флешмоб с отсылками к "обнулению Путина" и прошлому видео Тимати "Москва", выпущенному совместно с Гуфом.

Зрители восприняли эти действия исполнителя негативно.

"Ну как обычно, счетчик дизлайков отключен. Его жизнь походу ничему не учит?Второй залет подряд", "Сказочный поступок — сначала не скрывать видимость лайков в видео, а потом скрывать видимость лайков", "Это новый пиар-ход, что ли? Количество просмотров видно, а дизлайков нет! Люди все-таки старались набрать", - писали недовольные комментаторы.

Видео: Тимати feat. Григорий Лепс - "С чистого листа"