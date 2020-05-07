Туристические улицы Праги хранят печальную тайну истории

Уже в 2019 году, после поднятия первых камней брусчатки, оказалось, что у части из них на второй стороне есть надписи с буками иврита, звездой Давида и числами. На других надписей не было, однако шлифованная поверхность позволяет думать, что они отколоты от могильных плит.

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Считается, что фрагментами еврейских могильных плит выложена не только Вацлавская площадь, но и одна из самых популярных торговых улиц.

На этой недели рабочие в присутствии раввина Хаима Кочи вытащили еще несколько таких камней, пишет The Guardian.

Еврейские организации считают, что ужасная находка доказывает многолетние подозрения, что коммунистический режим разграбил еврейские кладбища, чтобы перед визитом Михаила Горбачева в 1987 году приспособить Вацлавскую площадь для пешеходов.

Первым такие подозрения высказал директор Пражского еврейского музея Лео Павлат, которые в 80-е годы сохранил два небольших камня брусчатки с надписями. Пражская дума разрешила местной еврейской общине исследовать брусчатку, когда начнется перестройка площади.

"Мы считаем это победой, потому что до этого это были только слухи", - указал Кочи. "Никто точно не знал, правда ли это".

"Мы правим историю. Эта брусчатка с могил людей, которые, возможно, были мертвыми сто лет, и сейчас мы узнали, что они здесь. Это неприятно", - добавил Кочи.

Имена умерших прочитать нельзя, так как могильные камни разделены на небольшие фрагменты. Считается, что камни были похищены с нескольких кладбищ. И на одном из фрагментов можно увидеть дату 1877, тогда как самый новый фрагмент - из 70-х годов 20-го века.

Пражская еврейская община планирует создать из брусчатки мемориал на старом городском еврейском кладбище в районе Жижкова. Коммунистический режим был неблагоприятен к религиозным структурам, в результате чего святыни исчезли и были разграблены.

В Чехословакии до Второй мировой войны проживали примерно 350 000 евреев, однако после оккупации нацистской Германии в 1946 году их число сократилось до 50 000. Когда к власти пришли коммунисты, число евреев продолжило снижаться, и в конце 80-х годов в городе осталось всего примерно 8000 евреев.

"Я не думаю, что коммунисты делали это осознанно, чтобы зацепить нас, евреев. Однако это бесчувственно", - сказал в январе прошлого года в интервью ВВС Павлат.