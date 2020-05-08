Новый список людей, которых ищут в Латвии. Если вы что-то знаете о них - помогите

Виктора Герасимова 1964 г. р. ищет дочь Евгения. "Отец пропал после моего рождения".

Валерия Селезнева 1976 г. р., который может проживать в городе Резекне, ищет брат Алексей.

Ларису Илькову 1963 г. р. ищет родственница Людмила. "Связь прервалась в 1989 году".

Екатерину Шульгу 1978-80 г. р., которая проживает в Риге, ищет сводная сестра Марина. "Очень хочу ее найти и общаться".

Татьяну Жабринскую 1959-62 г. р., которая жила в Юрмале (Асари), ищет сестра по отцу Анна.

Игоря Вавилова 1960 г. р. ищет брат Павел. "Связь оборвалась после того, как поменял место жительства".

Аргуса Берзиньша 1959 г. р. ищет его сослуживец Михаил.

Владимира Ковальчука 1963 г. р., проживающего в городе Лиепая, ищет брат Василий. "Связь оборвалась в 1982 году".

Виталия Дрелиня 1970 г. р. ищет сестра Наталья. "Его маму звали Жанна".

Виктора Дмитриева 1955-57 г. р. и Юлию Дмитриеву 1959-61 г. р. ищет двоюродная сестра Маргарита.

Игоря Толмачева 1988 г. р.ищет сестра Зинаида. "Ищу старшего брата. Последняя встреча была в 2006 году".

Светлану Черняк 1970 г. р., которая живет в Даугавпилсе, ищет подруга Марина. "Связь пропала в 1993 году".

Константина Канепонса 1968 г. р. ищет сестра Наталья . "Связь прервалась в 2001 году".

Свою троюродную сестру Ингу Березовскую 1964 г. р. ищет Лили.

Леонида Павлюченко 1960 г. р. ищет брат Яков.

Валерия Булдыгина 1957 г. р. ищет дочь Татьяна. "Связь с отцом прервалась в 1992 году".

Свою родственницу Викторию Гартмане ищет Александра.

Ирину Клюбину 1962 г. р. ищет сестра со стороны отца Елена.

Николая Зверева 1958 г. р. ищет сестра Любовь.

Анжелику Малиню 1970 г. р., которая живет в Даугавпилсе, ищет брат по отцу Олег.

Марину Логинову 1958 г. р. ищет двоюродная сестра Наталья.

Валентину Филичкову ищет дочь Ирина. "Я родилась в 1950 году в Тукумсе. Может, у меня есть сестры, братья".

Дмитрия Геруцкого 1970 г. р. ищет сестра по отцу Наталья.

Волдемара Рыжова 1981 г. р. ищет родственница Юлия.

Анну Кароле 1989 г. р. ищет брат Владимир.

Волдемара Рушманиса (Римшана) ищет сын Виталий.

Плоциньша Павла (Павелса) из Даугавпилса ищет крестная дочь Анастасия.

Людмилу Николаевну Чернову 1948 г. р. ищет подруга Зинаида.

Просковью Газину 1949 г.р. и ее семью ищет брат Иван.

Валдиса Дрейманиса 1965-67 г. р. ищет дочь Вита. "Мою маму зовут Бобровская Марина. Папа, отзавись".

Регину Лочь (Лочу) ищет подруга Алла. "Мы вместе учились в Зилупской средней школе".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.