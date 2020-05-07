Разрешено проводить мероприятия с участием до 25 человек

В связи со смягчением ограничительных мер, введенных из-за эпидемии Сovid-19, будут разрешены мероприятия с участием до 25 человек, причем максимальная длительность такого мероприятия в помещении составит 3 часа, а для мероприятий на открытом воздухе лимит не установлен, постановило в четверг правительство.
Несмотря на продление режима ЧС до 9 июня, разрешены пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия.
При этом организаторы мероприятий должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции.
Лимит в 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.
С 12 мая будет разрешено проведение культурных мероприятий в помещениях и на улице. Культурные и развлекательные заведения могут начинать работу не ранее 7 часов и заканчивать не позже 24 часов.
Первыми культурными учреждениями, которые после 12 мая начнут возобновлять работу, будут музеи, библиотеки, Национальный архив и частные культурные учреждения.
Спорт: детям до семи лет нельзя
В групповых спортивных тренировках в составе одной группы могут участвовать до 25 человек, включая руководителя, но при этом нужно соблюдать дистанцию в два метра, предусматривают принятые сегодня поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайной ситуации.
Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен.
В спортивных тренировках не могут участвовать дети младше семи лет.
Стоит отметить, что также введено требование к пассажирам общественного транспорта - теперь только в масках.
Разрешено планировать поездки между странами Балтии.
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