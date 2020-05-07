Разрешено проводить мероприятия с участием до 25 человек

Несмотря на продление режима ЧС до 9 июня, разрешены пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия.

При этом организаторы мероприятий должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции.

Лимит в 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.

С 12 мая будет разрешено проведение культурных мероприятий в помещениях и на улице. Культурные и развлекательные заведения могут начинать работу не ранее 7 часов и заканчивать не позже 24 часов.

Первыми культурными учреждениями, которые после 12 мая начнут возобновлять работу, будут музеи, библиотеки, Национальный архив и частные культурные учреждения.

Спорт: детям до семи лет нельзя

В групповых спортивных тренировках в составе одной группы могут участвовать до 25 человек, включая руководителя, но при этом нужно соблюдать дистанцию в два метра, предусматривают принятые сегодня поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайной ситуации.

Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен.

В спортивных тренировках не могут участвовать дети младше семи лет.

Стоит отметить, что также введено требование к пассажирам общественного транспорта - теперь только в масках.

Разрешено планировать поездки между странами Балтии.