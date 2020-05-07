Торговые центры теперь будут работать на выходных

24 марта правительство пополнило решение об объявлении чрезвычайного положения нормой о том, что торговые центры в выходные и праздничные дни закрыты. В них могли работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.

В четверг правительство исключило из распоряжения данный пункт.

В торговых центрах сохраняются при этом меры предосторожности, в том числе предупреждения о соблюдении двухметровой дистанции, ограничительные знаки, а раз в 15 минут будут звучать объявления на латышском языке о необходимости не задерживаться в магазинах и следовать указателям. Предприятие дополнительно может разместить информацию и на иностранном языке.

Кроме того, в четверг правительство приняло решение сделать ношение масок в общественном транспорте обязательным. Также разрешены собрания с участием до 25 человек и туристические услуги для поездок по странам Балтии.