Пт, 8.05.2020
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В Беларуси назвали дату президентских выборов

Александр Лукашенко.

ФОТО: SERGEI GAPON / AFP

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Эту дату одобрило большинство депутатов Палаты представителей, пишет dpa.

Президент Александр Лукашенко, управляющий государством уже более четверти века, дал понять, что собирается баллотироваться на шестой срок.

В 2004 году, когда Лукашенко готовился баллотироваться на третий срок подряд, Беларусь отказалась от ограничений на число президентских сроков кандидата.

Прошлые выборы президента Беларуси в 2015 были организованы так, что нынешний глава государства находился на наиболее благоприятных позициях, сообщили тогда независимые наблюдатели ОБСЕ. По их словам, необходим "основательный процесс реформ".

Впервые Лукашенко стал президентом в 1994 году, с тех пор он и находится у власти.

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