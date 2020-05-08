В Беларуси назвали дату президентских выборов

Президент Александр Лукашенко, управляющий государством уже более четверти века, дал понять, что собирается баллотироваться на шестой срок.

В 2004 году, когда Лукашенко готовился баллотироваться на третий срок подряд, Беларусь отказалась от ограничений на число президентских сроков кандидата.

Прошлые выборы президента Беларуси в 2015 были организованы так, что нынешний глава государства находился на наиболее благоприятных позициях, сообщили тогда независимые наблюдатели ОБСЕ. По их словам, необходим "основательный процесс реформ".

Впервые Лукашенко стал президентом в 1994 году, с тех пор он и находится у власти.