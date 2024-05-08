Асбестовые шиферные крыши распространены в Латвии: они содержат канцероген

Однако сдача асбестосодержащего шифера на утилизацию обходится относительно дорого, что не каждому по карману.

Поэтому многие люди оказываются перед выбором: потратить около 200 евро на утилизацию вредного покрытия и найти деньги на установку новой кровли или жить под крышей, содержащей канцерогены.

Асбестосодержащие строительные материалы по-прежнему не являются редкостью в Латвии, а после окончания срока службы они превращаются в опасные отходы, которые причиняют вред окружающей среде, загрязняя воздух, почву и грунтовые воды.

"В разных регионах Латвии количество шифера отличается. Если рассматривать регион вокруг столицы, то здесь оно относительно невелико - до 10 тыс. тонн, а если рассматривать Ригу и более отдаленные регионы, то количество достигает 49-53 тыс. тонн на регион", - рассказывает директор департамента оборота отходов Государственной службы окружающей среды Атис Трейс.

Асбест содержится в основном в кровле жилых, хозяйственных и промышленных зданий, а в советское время он часто использовался и как теплоизоляционный материал.

Избавляясь от ненужной кровли, многие предпочитают измельчать шифер, чтобы засыпать выбоины на дорогах.

"Это категорически недопустимо. Если шифер находится на крыше или фасаде в целости и сохранности, то опасность гораздо меньше, чем тогда, когда отходы размельчаются или подвергаются другому физическому воздействию. При этом выделяются частицы пыли, которые и представляют наибольшую опасность", - пояснил Трейс.

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