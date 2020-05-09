Видео ⟩ Милла Йовович сразила поклонников чтением "Мухи-Цокотухи" на русском языке

RUS.TVNET писал, что дочь Миллы Йовович спела про Антошку. А до этого она придумала сказку на русском языке.

Таким образом актриса поддержала акцию "Сказки на дому". Видео доступно на Instagram-странице проекта.

Этот проект был запущен около месяца назад. В рамках акции актеры театра и кино читают различные литературные произведения, находясь на самоизоляции.

Подписчики пришли в восторг от участия актрисы:

"Смешно и трогательно", "Милла, это было очень мило!", "Я кайфанула", "Поржала", "Браво", "Я заслушалась. Улыбаюсь, как мило, как маленький домашний театр. Спасибо!", "Благодарим, наша доча слушала внимательно от начала до конца".

Фолловерам понравилось то, как актриса выразительно прочитала сказку. Они также упомянули, что стоило бы теперь пригласить Кейт Бекинсейл.

Напомним, ранее Кейт Бекинсейл прочитала монолог из пьесы А.П. Чехова "Чайка".