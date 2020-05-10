Кризис Covid-19: денег на непредвиденные расходы не хватает. Больницы тратят на ремонт

На данный момент из бюджета на непредвиденные расходы поступает внушительная часть финансовой поддержки государства в период кризиса Covid-19. На прошлой неделе было распределено и зарезервировано куда больше средств, чем планировалось, сообщает программа Латвийского телевидения De facto. Но на деле не все расходы являются непредвиденными.
Куда уходят деньги из бюджета на непредвиденные расходы? Например, Латвия выделила 660 тысяч евро на замену водопроводных труб в здании Латвийского центра онкологии, который является частью Рижской Восточной клинической университетской больницы. Ответственный за строительство в этом медучрежднии Эдгар Пудзис рассказал, что год назад провели аудит. И оказалось, что большая часть труб изношена на 90-95%.
Мелкие аварии - почти каждый день.
За 665 000 евро восстановят балкон и крышу больницы им. П. Страдиня. О проблеме известно давно.
Помимо старых проблем, есть новые нужны, которые появились в результате распространения Covid-19. На их удовлетворение зарезервировано 344 млн евро. Из этой суммы порядка 100 млн евро предназначено для Минфина на выплату пособий по простою.
А вот Минздрав находится лишь на шестом месте по объему выделенного финансирования - 21 млн евро выделено на медоборудование, зарплаты врачей и вышеупомянутые срочные ремонтные работы.
Министр финансов все затраты считает оправданными, но денег уже не хватает. В бюджете на непредвиденные расходы 325 млн евро, а распределили на 20 млн евро больше. Рейрс говорит, что никто не старается специально все потратить до копейки - если не будет необходимости, деньги останутся в государственной казне.
Впрочем, это маловероятно - министерства подготавливают новые запросы. Минкультуры хочет получить 700 тысяч евро на компенсации туроператорам за репатриацию латвийцев, Минэкономики предлагает направить на реновацию многоквартирного жилого фонда 75 млн евро и таким образом поддержать предпринимательскую сферу, Минздраву нужны еще шесть миллионов на закупку реагентов и оплату сверхурочных.
Предложение, в котором предусмотрено еще 300 миллионов на программу непредвиденных расходов, уже включено в список вопросов, которые рассмотрит Кабинет министров.
Это значит, что в рамках программы могут распределить до 625 миллионов евро.
Однако есть важная оговорка: при распределении этих денег правительство должно уделять особое внимание тому, действительно ли меры, на которые выделяются средства, связаны с кризисом Covid-19, пишет lsm.lv.
Это заемные деньги, а значит - дефицит бюджета увеличится на определенную сумму. Но, согласно решениям Еврокомиссии, увеличение дефицита разрешено только для борьбы с коронакризисом.
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