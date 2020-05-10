Кризис Covid-19: денег на непредвиденные расходы не хватает. Больницы тратят на ремонт

Куда уходят деньги из бюджета на непредвиденные расходы? Например, Латвия выделила 660 тысяч евро на замену водопроводных труб в здании Латвийского центра онкологии, который является частью Рижской Восточной клинической университетской больницы. Ответственный за строительство в этом медучрежднии Эдгар Пудзис рассказал, что год назад провели аудит. И оказалось, что большая часть труб изношена на 90-95%.

Мелкие аварии - почти каждый день.

За 665 000 евро восстановят балкон и крышу больницы им. П. Страдиня. О проблеме известно давно.

Помимо старых проблем, есть новые нужны, которые появились в результате распространения Covid-19. На их удовлетворение зарезервировано 344 млн евро. Из этой суммы порядка 100 млн евро предназначено для Минфина на выплату пособий по простою.

А вот Минздрав находится лишь на шестом месте по объему выделенного финансирования - 21 млн евро выделено на медоборудование, зарплаты врачей и вышеупомянутые срочные ремонтные работы.

Министр финансов все затраты считает оправданными, но денег уже не хватает. В бюджете на непредвиденные расходы 325 млн евро, а распределили на 20 млн евро больше. Рейрс говорит, что никто не старается специально все потратить до копейки - если не будет необходимости, деньги останутся в государственной казне.

Впрочем, это маловероятно - министерства подготавливают новые запросы. Минкультуры хочет получить 700 тысяч евро на компенсации туроператорам за репатриацию латвийцев, Минэкономики предлагает направить на реновацию многоквартирного жилого фонда 75 млн евро и таким образом поддержать предпринимательскую сферу, Минздраву нужны еще шесть миллионов на закупку реагентов и оплату сверхурочных.

Предложение, в котором предусмотрено еще 300 миллионов на программу непредвиденных расходов, уже включено в список вопросов, которые рассмотрит Кабинет министров.

Это значит, что в рамках программы могут распределить до 625 миллионов евро.

Однако есть важная оговорка: при распределении этих денег правительство должно уделять особое внимание тому, действительно ли меры, на которые выделяются средства, связаны с кризисом Covid-19, пишет lsm.lv.

Это заемные деньги, а значит - дефицит бюджета увеличится на определенную сумму. Но, согласно решениям Еврокомиссии, увеличение дефицита разрешено только для борьбы с коронакризисом.