Надо помочь. Минэкономики предлагает выделить туроператорам 700 тысяч евро

Министерство признает, что во всех секторах туризма в конце марта и в апреле был спад почти на 100%, что создало для отрасли убытки в размере примерно 110 млн евро, в том числе для турагентов и операторов - в размере по крайней мере 33 млн евро.

В настоящее время в Латвии работают 935 турагентов и туроператоров, общий оборот которых в 2018 году составил более 398 млн евро. На этих предприятиях работали 2688 человек.

В настоящее время у туроператоров нет доходов, новые путешествия не бронируются.

У них также нет возможности вернуть клиентам авансы за отмененные поездки, так как эти средства уже уплачены за гостиницы и авиабилеты.

Министр экономики Янис Витенбергс считает, что в случае, если не будет найдено решение, предприятиям туристического сектора грозят массовые банкротства.

Поэтому Минэкономики попросит правительство из средств на непредвиденные случаи покрыть прямые расходы туроператоров в размере немногим более 70 000 евро, которые возникли при организации репатриации путешественников. Также министерство поддерживает систему ваучеров, предусматривающую, что туроператор вместо возврата денег выдает путешественникам ваучер сроком на 18 месяцев, а деньги возвращает в том случае, если ваучер не будет использован.

После прекращения международных пассажирских перевозок с 17 марта туроператоры бесплатно репатриировали 2670 человек.