"Я не домашний алкоголик": Ефремов пожаловался, что не может выпивать из-за карантина

Российский актер Михаил Ефремов объяснил, что испытывает трудности с употреблением алкоголя, ведь бары и пары сейчас закрыты. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".
"Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше", - признается Ефремов.
Он объяснил, что не в его привычке употреблять горячительные напитки дома. Раньше он позволял себе это после спектакля.
"Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все", - говорит Михаил Олегович.
Напомним, артист часто попадает во внимание журналистов из-за употребления алкоголя. Так в марте 2020 года Ефремова не пустили в самолет airBaltic по причине его алкогольного опьянения. Впрочем, сам актер утверждает, что разговоры о его пагубной привычке слегка преувеличены.
Ранее сын Михаила Олеговича Никита Ефремов рассказал о новом сериале Константина Богомолова.
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