Пн, 11.05.2020
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  • "Я не домашний алкоголик": Ефремов пожаловался, что не может выпивать из-за карантина
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"Я не домашний алкоголик": Ефремов пожаловался, что не может выпивать из-за карантина

Михаил Ефремов

ФОТО: Кадр из видео

Российский актер Михаил Ефремов объяснил, что испытывает трудности с употреблением алкоголя, ведь бары и пары сейчас закрыты. Об этом пишет издание "Коммерсантъ". 

"Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше", - признается Ефремов.

Он объяснил, что не в его привычке употреблять горячительные напитки дома. Раньше он позволял себе это после спектакля. 

"Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все", - говорит Михаил Олегович. 

Напомним, артист часто попадает во внимание журналистов из-за употребления алкоголя. Так в марте 2020 года Ефремова не пустили в самолет airBaltic по причине его алкогольного опьянения. Впрочем, сам актер утверждает, что разговоры о его пагубной привычке слегка преувеличены. 

Ранее сын Михаила Олеговича Никита Ефремов рассказал о новом сериале Константина Богомолова.

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