"Я не домашний алкоголик": Ефремов пожаловался, что не может выпивать из-за карантина

"Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все", - говорит Михаил Олегович.