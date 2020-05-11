Каждому россиянину - по 250 евро. Популизм или реальная помощь?

Вкратце

Поводом для дебатов стала программа Фонда борьбы с коррупцией под названием "5 шагов", которая предполагает пять мер помощи населению на период распространения коронавируса в России и введенных в связи с этим ограничений. В конце апреля основатель ФБК Алексей Навальный заявил о необходимости выдать каждому россиянину по 20 тысяч рублей (250 евро). Собчак сочла это популизмом. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь настаивает, что Собчак выступает против поддержки людей в кризис. Дебаты прошли в эфире "Эха Москвы".

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После вступительного слова и ответов на вопросы модератора Собчак и Соболь задавали вопросы друг другу. На ответ давалось не более трех минут. После этого оппоненты выступили с заключительным словом.

Во время дебатов Собчак назвала подобные предложения популизмом и предложила отменить на год налоги, помочь выплатить зарплаты находящимся в простое компаниям, объявить весомые льготы на кредиты.

При этом она отметила, что не проводила экономических расчетов и не заявляла конкретной антикризисной программы.

Ксения Собчак: "Навальный очень часто занимается популизмом, наряду с тем, что он занимается и массой хороших дел. Но популизм - это то, чем вы занимаетесь постоянно. Я не против выплат людям, "я против лжи и передергивания, которыми вы, Любовь Эдуардовна, занимаетесь". Нужно людям раздавать деньги, я согласна, но нужно помогать бизнесу, который будет людям платить зарплаты. [..] Когда Навального спрашивают, что, и Сечину (российский государственный деятель и главный исполнительный директор нефтегазовой компании "Роснефть", - прим. ред), выплатить 20 тысяч? Он отвечает: да, и Сечину. Зачем Сечину 20 тысяч? Зачем мне 20 тысяч? 20 тысяч каждому это глупость, ведь, например, бюджетники получают полную зарплату, а люди, которых уволили, не получают вообще ничего. Что останется через четыре месяца в Фонде национального благосостояния? [..] Мы так и не услышали этих цифр, то есть вы соврали, расчетов у вас никаких нет".

Любовь Соболь, в свою очередь, настаивала на том, что адресную помощь нужно оказывать всем, независимо от статуса.

Она апеллировала к тому, что многие россияне получают серые зарплаты, а малый бизнес уходит в тень. Также она подчеркнула, что в ФБК производили расчеты, в соответствии с которым в государственном Фонде национального благосостояния хватит средств на прямые выплаты гражданам.

Любовь Соболь: "Я не согласна, что 20 тысяч рублей - это популизм, это необходимая мера поддержки. Почему 20 тысяч рублей, а не сто? Потому что мы сделали расчеты, наше государство не может помочь по сто тысяч рублей, а по 20 тысяч может. [..] Мы говорим еще и о том, что налоги на малый бизнес нужно отменить на год. Но людям, которые прямо сейчас сидят без денег, надо раздать по 20 тысяч рублей. [..] Сейчас нужно помогать всем, хорошие они, плохие, молодые, сильные, слабые - неважно. Если мы пришли к тому, что бизнесу приходится работать в серых схемах, то наверное что-то с нашим государством не так".

Видео: Дебаты Собчак и Соболь

Как отреагировали соцсети?

мне понадобилось 10 секунд чтобы понять где собчак, а где соболь.... pic.twitter.com/4TXic7XIVo — лиззк🦠 (@l1zzka) May 11, 2020

Вижу, что многие разочарованы дебатами Соболь и Собчак. А чего ещё можно было ждать от двух правых либералок? В чём у них противоречия? Только в том, что одна богатая (от рождения), а вторая победнееhttps://t.co/tOeJ6Bft0F — Pavel Pryanikov (@netovetz) May 10, 2020

Послушал дебаты между Соболь и Собчак.

Соболь с треском её положила на лопатки. Ещё раз убедился что Ксения Анатольевна кладёт большой болт на простое население России.

Её интересует только поддержка бизнеса, в том числе конечно своего. — Алекс (@vsKpA3GnvjP6kws) May 10, 2020

Я правильно понимаю, что Л.Соболь единственно что предлагает - прое..ать все запасы страны? — Лимонад (@ProshlgdnLmonat) May 10, 2020