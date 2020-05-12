Мария Максакова вновь судится из-за квартиры

Максакова пытается отозвать доверенность, которую оформила в 2017 году на дочь погибшего Дениса Николаевича - Екатерину. Певица переписала на девушку квартиру в Москва-Сити.

Оказалось, что получив доверенность на квартиру, Екатерина продала ее бывшему следователю Денису Панаитову за 38 миллионов рублей (478 тысяч евро), но денег Максакова так и не получила.

Мария не исключает, что в момент подписания документов Екатерина была в состоянии наркотического опьянения. Сама же она написала доверенность в 2017 году, так как была в глубокой депрессии. Теперь певица требует аннулировать документ.

Ранее она уже обращалась в суд, но дело проиграла.