Для Латвии прогнозируют падение ВВП на 7%

В свою очередь в следующем году ЕБРР прогнозирует для Латвии рост ВВП на 5%.

Эксперты банка поясняют, что восстановление экономики Латвии будет зависеть от постепенной отмены мер по ограничению распространения "Covid-19" и возврата к обычной ситуации, что может произойти во второй половине года.

Такое же падение ВВП, как для Латвии, ЕБРР прогнозирует для Литвы, предполагая, что и литовская экономика в следующем году покажет рост на 5%.

В свою очередь экономика Эстонии, по оценке ЕБРР, в этом году покажет спад на 6%, а в следующем году - рост на 7%.

Согласно прогнозу банка, спад в экономике Центральной Европы и стран Балтии из-за введения жестких мер по ограничению распространения Covid-19 в этом году составит 4,3%, а в 2021 году ожидается рост на 4,5%.