Премьер: Латвия купит маски для бедных жителей

Премьер написал, что это станет стимулом для местных производителей.

Kontrolējot #COVID19 izplatību, ejam soli tālāk – no 15. maija izveidojam vienotu Baltijas valstu telpu iedzīvotāju brīvai kustībai. Šodien lēmām iepirkt vietējo ražotāju šūtas 400 000 auduma maskas maznodrošināto iedzīvotāju vajadzībām. Tas kalpos kā stimuls 🇱🇻 ražošanai. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 14, 2020

Подробностей Кариньш не раскрыл. Ранее глава правительства сообщил, что Минэкономики работает с местными производителями, и "если будут в Латвии производить, мы поищем возможности выдавать людям готовые маски бесплатно".

Как известно, с целью ограничить распространение Covid-19 с 12 мая пассажиры общественного транспорта обязаны прикрывать лицо маской. Если такой нет, можно использовать платок или шарф.

В четверг Рижская муниципальная полиция сообщила, что имеет право штрафовать тех, кто не соблюдает "масочный режим", и планирует проводить рейды в общественном транспорте. Тем временем Госполиция, полагаясь на сознательность граждан, специальные проверки проводить не будет.