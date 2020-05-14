Чт, 14.05.2020
В условиях "инфодемии", связанной с Covid-19, Латвия на фоне других стран выглядит достаточно хорошо из-за меньшего распространения дезинформации. Янис Сартс, директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Stratcom

Премьер: Латвия купит маски для бедных жителей

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в своем Twitter сообщил, что принято решение приобрести 400 тысяч тканевых масок для малообеспеченных латвийцев. 

 Премьер написал, что это станет стимулом для местных производителей. 

Подробностей Кариньш не раскрыл. Ранее глава правительства сообщил, что Минэкономики работает с местными производителями, и "если будут в Латвии производить, мы поищем возможности выдавать людям готовые маски бесплатно". 

Как известно, с целью ограничить распространение Covid-19 с 12 мая пассажиры общественного транспорта обязаны прикрывать лицо маской. Если такой нет, можно использовать платок или шарф.

В четверг Рижская муниципальная полиция сообщила, что имеет право штрафовать тех, кто не соблюдает "масочный режим", и планирует проводить рейды в общественном транспорте. Тем временем Госполиция, полагаясь на сознательность граждан, специальные проверки проводить не будет. 

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